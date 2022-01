Alcalde de Huechuraba tras superar el Covid: Cuando uno escucha gente que no se quiere vacunar, indigna

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), expresó que "cuando escucha gente que no se quiere vacunar, la verdad es que indigna" y recalcó que el Estado debe tener un rol más preponderante respecto a la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19.

En conversación con Cooperativa, el también presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile relató su experiencia de contagiarse de Covid-19 a principios de octubre, permanecer un mes hospitalizado, los 10 días que estuvo intubado y las repercusiones posteriores de tener coronavirus.

"Eso nadie la dimensiona, es tan rápido el proceso de decadencia física que de un día para otro tu salud decae bruscamente, pese a que uno siente que es algo normal, no muy importante, entonces uno toma conciencia de lo trascendente que resulta que en los primeros síntomas consultar", recalcó el jefe comunal, quien admite no haber tomado en cuenta los primeros malestares.

La autoridad sostuvo que cuando le comunican que lo iban a intubar "ahí tomé dimensión de la gravedad de lo que era, pero uno piensa 'no, quedan cosas por hacer, quedan ejemplos que dar, hay lealtades que mantener y hay compromisos que cumplir y, por lo tanto, no me puedo morir', y es lo que uno piensa, pero son las cosas que vienen".

LA IMPLICANCIA DE LA TERCERA DOSIS

Cuadrado admitió que no tenía la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, y explicó que "la experiencia que uno tiene es que uno va postergando lo personal es función de lo colectiva, que es la opción política que uno tiene y que la mayoría de los alcaldes propician", por lo que "se me pasaron dos semanas desde la fecha en que tenía que inocular la tercera dosis de refuerzo" por realizar varios viajes en aquel momento.

Aun así, criticó que "cuando escucha gente que no se quiere vacunar, la verdad es que indigna, porque el no vacunarse implica no sólo el morirse uno, sino que poner en riesgo innecesario la vida de otros que confían en que las acciones que uno hace son propias, pero también afectan al resto".

En esta línea, indicó que "cuando uno ve que hay funcionarios públicos que han declarado que no se han vacunado, o no quieren vacunarse, al menos el Estado debiera tener la obligación de forzar a los funcionarios públicos a que estén vacunados: primero, porque atienden público y pueden contagiar gente que viene a cumplir un servicio, o se pueden contagiar ellos por la cantidad de gente que están atendiendo y, por lo tanto, esa es una discusión que se cruza con la libertad que tiene cada uno de hacer lo que quiera con su vida, pero uno no puede hacer con su vida algo que pone en riesgo la vida de la mayoría de los chilenos".

Además, criticó el rol del Estado respecto a la obligatoriedad de la vacuna y apuntó que "no ha sido muy proactivo en tomar decisiones que afecten y que repercutan en la valoración que la gente tiene de la gestión, es decir, hay medidas que se deben adoptar y que no se adoptan por el qué dirán o por el perjuicio que genera, o por otros motivos más políticos que técnicos"

Finalmente, reflexionó que esto "no es una cosa que uno tenga que tomar a la liviana como muchas veces Chile va barriendo debajo de la alfombra y hasta que uno no tiene un montón de basura abajo, uno no se da cuenta de que lo que se debía haber hecho en un momento dado y que podía reportar una solución fácil, se transforma en un problema complejo que es inmanejable, y que puede causar la muerte de miles de chilenos".