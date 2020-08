Alcalde de La Higuera exige plan especial para bajar cifras de contagios

La implementación de un plan especial en La Higuera, para frenar el aumento de contagiados por Covid-19 en la zona, fue el emplazamiento que realizó el alcalde de la comuna, Yerko Galleguillos (UDI), a las autoridades del nivel regional.

Galleguillos, manifestó su disgusto con las autoridades regionales, luego de que la comuna de tan sólo 4.500 habitantes, alcanzara una tasa de incidencia de 1.910 por cada 100.000 habitantes.

"Estoy bastante molesto dada la nula respuesta de la autoridad sanitaria con nuestra comuna. Hace 10 días formalicé mi preocupación enviando un correo a la intendenta Lucía Pinto, al seremi de Salud y al jefe de Defensa", dijo el alcalde.

"Le exijo a la autoridad gubernamental y sanitaria que hagan algo con La Higuera, ya que la comuna necesita más que nunca de su ayuda y de una intervención, así como se intervino Ovalle", agregó Galleguillos.

La respuesta desde el Gobierno Regional no se hizo esperar: el gobernador de la Provincia de Elqui, Gonzalo Chacón, dijo no compartir la mirada de Galleguillos, ya que a su juicio no son comparables los escenarios de La Higuera y Ovalle.

"La cantidad de casos que hay activos es bastante pequeña en comparación a otras comunas y hace que no sea fundamental un plan como el de Ovalle. Sí que nos sigamos cuidando (...) Se ha hecho un trabajo con La Higuera como se ha realizado con las 15 comunas de la región", señaló Chacón.

Intervención más agresiva por sobre manejo expectante

Cooperativa Regiones conversó con Rubén Quezada, presidente del Colegio Médico Regional La Serena, quien señaló esperar una intervención más agresiva de la autoridad sanitaria, por sobre el manejo expectante que, según el dirigente, se ha llevado a cabo durante la última semana.

"En una comuna como La Higuera, con una gran cantidad de comunidades rurales, donde los contagios se pueden propagar rápidamente generando un rápido impacto en la población, es importante generar un plan que rápidamente permita detectar los contagios. Aislarlos principalmente en residencias sanitarias y cortar la cadena de contagio a la brevedad", explicó Quezada.

En el último balance sanitario entregado este jueves, se informó de 146 nuevos contagios de Covid-19, con lo cual la Región de Coquimbo llegó a un total acumulado de casos de 7.777 personas y 93 fallecidos.