Alcalde de Punta Arenas: Estamos viviendo nuestra segunda ola de contagios

El alcalde Claudio Radonich aseguró que Punta Arenas está viviendo su "segunda ola" de contagios de coronavirus, con aumento de casos que llevó al Ministerio de Salud a decretar que la comuna retroceda en su proceso de desconfinamiento y pase a la fase de "transición".

En conversación con El Diario de Cooperativa, analizó que "lo que pasa es que normalizamos la normalidad: no sacamos nada con estar con elementos de cuidado cuando trabajamos, si llegamos a la casa y tenemos fiestas; quedamos con la sensación de no es solo culpa de un par de pesqueras, sino que la movilidad ha aumentado de forma importante y ha habido un relajo del autocuidado en casa".

"Eso nos está pasando la cuenta, como está pasando en otras ciudades (del mundo), que tuvieron el peak en marzo o abril, y tras retomar actividades se ha generado más contagios (...) lo que está pasando ahora es lo que pasa en Barcelona, en Melbourne, ciudades que tuvieron cuarentenas, luego las terminan y comienzan las actividades a funcionar", complementó.

Al anunciar la medida ayer, el ministro Enrique Paris apuntó que ha habido "un aumento muy importante de 200 por ciento de casos en los últimos siete días en Punta Arenas, 27 casos nuevos", y cuestionó que la Región de Magallanes "no se ha portado bien".

Al respecto, Radonich matizó que "si tuviéramos un manual de pandemia ya lo hubiéramos comprado"; no obstante, reconoció que "hay un tema que normalizamos la normalidad" y llamó a entender que "el Covid está con nosotros no solo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en los trabajos, sino que en la casa también hay que tener un comportamiento distinto; más que portarnos mal nos acostumbramos a que el virus ya no era tema en la casa".

"Cuando son empresas grandes, tienen estándares y hay un aparataje; hay empresas como pesqueras, que están en un lugar acotado, con 300, 400 ó 700 personas trabajando, y con una persona que sea positivo, un asintomático, caen 40, que nos ha pasado; pero se suma, e insisto, a esta mayor movilidad que hay que detener y a los comportamientos en la visa particular", expuso.

En ese sentido, presagió que situaciones como esas y rebrotes sucederán en zonas como la Región Metropolitana, que hace una semana comenzó su desconfinamiento gradual en algunas comunas, en cerca de "dos meses más".

"UNA SEGUNDA OLA RARA"

En tanto, destacó que desde este lunes se reforzó la trazabilidad a cargo de la Atención Primaria, que llegó al 100 por ciento, y que han triplicado la cantidad de "test preventivos" en la búsqueda activa de casos, sobre todo en industrias y comercios.

Comentó además que esta segunda ola ha sido "rara", con casos más leves que en la primera: "Hoy tenemos la UCI con cuatro enfermos y 12 pacientes en el hospital por Covid; tenemos poco paciente crítico pese a la proporción de contagios que tenemos hasta hoy".

Según el Minsal, Punta Arenas retrocederá a la fase de "transición", segunda etapa del plan "Paso a Paso", a partir del lunes a las 05:00 horas.