Alcalde de San Miguel recurrió contra Metro por "falta de medidas sanitarias"

El alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza (RN), presentó un recurso de protección contra el Metro de Santiago por las "insuficientes medidas sanitarias" adoptadas tanto en las estaciones presentes en la comuna, como en los carros que recorren la red.

El documento, que fue ingresado a la Corte de Apelaciones de su comuna, alude a la falta de protocolos en el tren subterráneo, así como del control de temperatura de la población usuaria; vigilancia del distanciamiento social en estaciones y vagones, así como también la inexistencia de elementos sanitizadores.

Sanhueza ingresó el recurso en base a su inquietud "por lo que sucederá en marzo con el regreso de los sanmiguelinos a sus rutinas, el retorno de las personas que salieron de vacaciones y un eventual colapso en el sistema de transporte público en el denominado súper lunes".

"Nos hemos percatado de que las medidas para el cuidado de la población son insuficientes en las estaciones de Metro emplazadas en la comuna, así como también al interior de los carros", advirtiendo que la línea 2 que cruza a San Miguel "es la tercera con más viajeros de la red".

En ese sentido, el jefe comunal afirma que las distintas políticas sanitarias impulsadas en su comuna "no sirven de nada si un sistema de transporte integrado, como es este caso, no participa activamente en la protección de sus usuarios. Metro ha vivido una realidad paralela a la pandemia".

"No voy a permitir más esta indolencia, no voy a ser cómplice de algo así y si es necesario pedir el cierre de algunas estaciones porque no cumplen con medidas mínimas de higiene y prevención, lo voy a hacer", advirtió.

En esa comuna están instaladas cinco estaciones de la Línea 2 -El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño-, además de Bío-Bío y Franklin en la Línea 6, que San Miguel comparte con San Joaquín y Santiago, respectivamente.