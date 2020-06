Alcalde Lavín anunció creación de nuevo colegio municipal en Las Condes para 2021

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció este domingo la creación de un nuevo colegio municipal en la comuna para el año 2021, con la misión de ayudar a las familias que se han visto afectadas por la pandemia y no podrán seguir pagando los establecimientos particulares.

"Muchas familias de clase media me han escrito que no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Además, ya hay colegios particulares que están cerrando. Por eso presentaré este jueves al Concejo la creación de un nuevo colegio municipal", anunció el líder comunal a través de su cuenta de Twitter.

El establecimiento estará ubicado en avenida Las Condes 12167, en el lugar donde funcionaba el Colegio Mayflower, tendrá una capacidad para recibir a cerca de 1.100 alumnos desde prekinder a cuarto medio.

Lavín puntualizó que la infraestructura está lista y que solo requiera arreglos menores y mobiliarios, los papeles serán entregados al Consejo el próximo 30 de junio para tener la autorización de iniciar las clases en marzo.

El alcalde también reveló que el colegio tendrá enseñanza bilingüe desde prekinder, debido a que "este es el momento de ofrecer una educación pública de calidad, que no tenga nada que envidiarle a ningún colegio particular, y que sea un ejemplo de integración social".

Finalmente puntualizó que los cupos deberían ser solo para quienes vivían en la comuna de Las Condes.

1) Nuevo colegio municipal: muchas familias de clase media me han escrito q no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Además, ya hay colegios particulares q están cerrando. Por eso presentaré este jueves al Concejo la creación de un nuevo colegio municipal. pic.twitter.com/Uch7yw1HE1 — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) June 27, 2020