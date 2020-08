Alcaldes de Rancagua, Machalí y Graneros valoraron paso de comunas a fase de transición

Los jefes comunales de Rancagua, Eduardo Soto (IND), de Machalí, José Miguel Urrutia (IND) y de Graneros, Claudio Segovia (IND), valoraron el paso de las zonas de confinamiento a transición.

En el caso de Rancagua y Machalí, cumplirán siete semanas en cuarentena, mientras que Graneros llegará a las seis semanas con la misma medida restrictiva.

"Lo tomamos con una alegría serena. En su momento dijimos que la cuarentena era necesaria, pero dolorosa y efectivamente pensando en esas personas que han sufrido mucho más, porque no han podido efectuar su labor comercial o laboral y que son muchos casos en la ciudad. Pero también con la responsabilidad que no podemos volver atrás, que esto no signifique un chipe libre", indicó Soto.

La máxima autoridad de Rancagua añadió que "queremos hacer un llamado a los vecinos, lo peor es que demos señales de triunfalismo, que es lo peor que nos puede acompañar en este tiempo que se requiere mucha más responsabilidad.

Por su parte, José Miguel Urrutia apuntó que "para nosotros es muy importante y significativo, porque hace bastantes días estábamos esperando esta buena noticia. Mucha gente lo está pasando mal porque no puede salir a trabajar y no puede hacer sus labores cotidianas que hacían todo el tiempo, así que yo creo que es una gran medida".

"Llamos a seguir cuidándose a la gente, conservar distancia, uso de mascarillas. Nosotros demarcaremos algunos lugares importantes de la comuna", puntualizó el alcalde Machalí.

Finalmente, el jefe comunal de Graneros, Claudio Segovia, señaló que "es una buena noticia para la ciudad, la gente se ha comportado a la altura (...) vamos a estar muy responsablemente entre todos, tratando de cuidarnos y protegernos".

"Tiene que haber un sentido de responsabilidad social, colectiva y eso va a ir permitiendo que podamos ir abriendo los espacios", culminó la autoridad comunal.

En el caso de Rancagua, los gimnasios y parques no serán abiertos en el corto plazo, en Machalí el cerro San Juan seguirá cerrado, mientras que en Graneros se optará en la apertura de espacios, como la granja educativa local.