Alcaldes desmienten a Mañalich y apuntan que vacunación en colegios se postergó por falta de stock

Los alcaldes de diversas comunas del país han reaccionado ante las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien aseguró que la suspensión de clases, en el marco de la pandemia del coronavirus, provocó, entre otros efectos, que no se haya podido cumplir con la campaña de vacunación de los escolares.

El secretario de Estado, durante en una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, con presencia de 43 parlamentarios y otros 59 conectados a distancia, criticó que "cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió".

"La evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacunas, sin educación, sin comida y sin protección", apuntó en forma telemática.

El Ministro Jaime Mañalich ante la @Camara_cl (en forma telemática) subraya que fue un "grave error" cerrar las escuelas municipales, porque no ha habido turnos especiales y no se ha podido vacunar a los niños.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 21, 2020

A través de Twitter, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), compartió un documento del propio Minsal en el que se les solicita a los jefes comunales retomar la calendarización en la aplicación de vacunas a partir de la última semana de abril.

"He aquí la prueba de que #Mañalich le miente a todo Chile. Fue desde el Ministerio de Salud que informaron a los municipios no vacunar contra influenza a niños y niñas hasta fines de abril. Digan la verdad y asuman las responsabilidades de su pésima gestión! #NoMásMentiras", escribió Jadue en un mensaje que acompañó con el oficio.

En el documento, que lleva la firma de Nilz de la Parra Crisóstomo, profesional del Subdepartamento de Atención Primaria del Servicio de Salud del Minsal, se informa "que el Minsal ha gestionado la compra de una última remesa de vacunas Influenza. Estas nuevas dosis estarán indicadas prioritariamente para niñas/os de seis meses a quinto básico".

Luego el texto gubernamental precisa que "la llegada de estas nuevas dosis está programada para fines de abril, a partir del 24 de ese mes (fecha a confirmar según nuevas indicaciones que pudieran entregarse), por lo que se sugiere retomar la calendarización con sus colegios y jardines infantiles desde la última semana de abril".

He aquí la prueba de que #Mañalich le miente a todo Chile. Fue desde el Ministerio de Salud que informaron a los municipios no vacunar contra influenza a niños y niñas hasta fines de abril. Digan la verdad y asuman las responsabilidades de su pésima gestión! #NoMásMentiras pic.twitter.com/rO7yklXulV — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) April 22, 2020

"(Jaime Mañalich) pare de mentir. El cierre de colegios no fue el que dejó a los niños y niñas sin vacuna. Hasta el día de hoy las vacunas no han llegado y se nos indicó priorizar a los adultos mayores. ¡La vacunación de NNA está programada para fines de abril!", recalcó Jadue en otro tuit.

Ministro @jmanalich pare de mentir. El cierre de colegios no fue el que dejó a los niños y niñas sin vacuna. Hasta el día de hoy las vacunas no han llegado y se nos indicó priorizar a los adultos mayores. La vacunación de NNA está programada para fines de Abril! #ParenDeMentir — Daniel Jadue #YoApruebo (@danieljadue) April 21, 2020

Por medio de la misma red social, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que no servía de nada discutir con Mañalich, pues "la falta de vacunas se debió al quiebre de stock de responsabilidad de su ministerio". "Son tan burdas sus declaraciones de hoy que el esfuerzo de creatividad del gobierno para defenderlo debe ser grande en este momento", fustigó.

A esta altura, ¿de qué sirve pelear con @jmanalich si la falta de vacunas se debió al quiebre de stock de responsabilidad de su ministerio? Son tan burdas sus declaraciones de hoy que el esfuerzo de creativad del gobierno para defenderlo debe ser grande en este momento. — Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) April 21, 2020

En tanto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, exigió disculpas públicas por parte del ministro de Salud.

"La única razón por la que no se realizó una vacunación a la totalidad de los estudiantes es a solicitud de la autoridad sanitaria, por no contar con la disponibilidad total de vacunas para dicho segmento y es por eso que se resolvió, a solicitud de la autoridad sanitaria que dicha vacunación se realizara la última semana de abril, cuestión que estamos preparando", dijo Durán.

"Estas declaraciones son inaceptables, no solo creo que se justifica una disculpa pública del ministro, sino creo que el Presidente de la República tiene que evaluar la continuidad de dicho ministro", aseveró.

"UNA TREMENDA IRRESPONSABILIDAD"

A juicio del ex presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), es "insólito lo que dice el ministro. No reconocer que la suspensión de clases ha sido gravitante para contener la pandemia, no reconocer lo importante de la suspensión y estar pensando en volver a clases antes de pasar el peak de la pandemia, me parece a mí que es de una tremenda irresponsabilidad".

Mientras, el actual presidente de la AChM y alcalde de Natales, Fernando Paredes, dijo "lamentar profundamente" las palabras de Mañalich y explicó dos consideraciones donde, a su juicio, él se equivocó: "Primero, con la validación de la suspensión de clases producto de la presencia del coronavirus, quiero recordar que los principales vectores que teníamos en su momento eran los millones de estudiantes que teníamos en los establecimientos educacionales. Los expertos aconsejaban que los niños y alumnos debían estar en sus casas".

En ese sentido, la máxima autoridad de la comuna más extensa del territorio continental chileno recalcó que "creemos de todas maneras que no nos equivocamos al suspender las clases y prever que nuestros alumnos estén en sus casas".

En segundo lugar, pidió "entender que el proceso de vacunación se hizo con absoluta eficiencia por parte de la salud primaria. Es efectivo que en su momento había 7 millones 600 mil vacunas disponibles, pero también es bueno precisar que el sistema de salud municipal en dos semanas, en 15 días, fuimos capaces de vacunar a 6 millones 500 mil de personas que es un récord y demuestra un trabajo eficiente de toda la salud municipal en la atención primaria".

Sobre lo anterior, Paredes insistió que "hubiese esperado, desde esa perspectiva, palabras de felicitación por parte del ministro de Salud, más que una crítica".