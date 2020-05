Alcaldesa de La Pintana: Esta crisis es sanitaria, económica y de salud mental

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), aseveró en El Diario de Cooperativa que la pandemia por el Covid-19 se ha transformado en una crisis no sólo sanitaria, sino que también económica y de salud mental.

Tras las protestas que han surgido en distintos barrios de Santiago reclamando por ayudas, la jefa comunal expresó que "esto no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica y también una crisis en salud mental".

Y añadió: "Esta pandemia en los sectores más humildes se vive de forma distinta. A todos nos va a llegar el virus, pero en los sectores más vulnerables realmente que es muy crítica la situación".

"Francamente, el hambre se está viviendo más común hoy. Antes no veía ollas comunes y hoy veo muchas ollas comunas en la comuna de La Pintana y no sólo desde ayer. Hay una olla en particular que va a cumplir dos años funcionando y cada día la gente está organizando más ollas comunes", aseveró.

Ante la situación actual en La Pintana, expresó que "en la comuna -espero que me equivoque- creo que va a morir mucha gente. No solamente de hambre, sino efectivamente del Covid".

Respecto los anuncios de ayudas por parte del Ejecutivo, Pizarro pidió coordinación con los alcaldes y sostuvo que ante "todas las cosas están llegando a destiempo. Creo que hoy hemos ido con muchos anuncios espectaculares, pero -en concreto- estos bonos y esta ayuda no está llegando a la gente que lo necesita. La preocupación y la alteración de este orden tiene que ver con eso".

La problemática para llevar a cabo el proyecto "SaludableMente" en La Pintana

Consultada sobre el anunciado proyecto del Gobierno "SaludableMente", una iniciativa de acompañamiento para personas que han visto un detrimento en su salud mental durante el confinamiento, la alcaldesa dijo que "los titulares son muy ingeniosos, pero en la práctica cómo se van a hacer realidad eso es lo me preocupa, porque estas cosas se están realizando a espalda de los alcaldes".

Esto, explicó Pizarro, considerando que si bien muchas comunas pueden hacer esto por internet, en La Pintana "tenemos un 28 por ciento de cobertura de internet, tenemos a los funcionarios en teletrabajo y lo estamos haciendo llamando por teléfono".

"Nos ha costado hacer un catastro de los adultos mayores y hoy podemos decir que tenemos un 90 por ciento catastrado. El otro 10 por ciento nos faltan sus teléfonos. Si no tienen teléfono, no tienen internet muchas veces y ellos usan el teléfono antiguo muchos vecinos. Es una muy buena idea (Saludablemente), hay que preocuparse de la salud mental, pero cómo lo hacemos logísticamente práctico es el problema", sentenció.