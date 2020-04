Alcaldesa de Quinta Normal: Se han evitado muchas muertes con la suspensión de clases

La alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, aseguró que la suspensión de clases a mediados de marzo, en el inicio de la pandemia de Covid-19, ayudó a salvar las vidas de muchos adultos mayores.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la jefa comunal rechazó los dichos del ministro de Salud Jaime Mañalich quien, en la víspera, aseguró que fue "un error" suspender las clases, porque los alumnos no fueron vacunados contra la influenza y quedaron "sin educación, sin comida y sin protección".

"Si hubiésemos tenido clases todo este tiempo hoy día no quiero pensar en cuántas muertes estaríamos lamentando, cuanta gente tendríamos contagiada en nuestro país", planteó la jefa comunal.

"Se han evitado muchas muertes gracias a que los niños no han estado en clases, porque el nivel de contagio que se produce en las escuelas es tremendo. Los profesores, la gente que hace el aseo, los asistentes de la educación todos ellos se habrían contagiado con un niño por curso", recalcó.

Además, criticó el eventual retorno a clases que se analiza por parte del Gobierno para el mes de mayo, dado que en ese mes se dará, según los especialistas, el peak de contagios por Covid-19.

"No podemos llamar a volver a clases cuando vamos a tener un peak de contagios, para mí no es responsable. Debiéramos esperar que pase el peak, como lo podemos coordinar entre todos para que no se genere este aumento tremendo que podríamos tener y posterior a eso empezar a ver cómo se puede organizar la vuelta a clases", manifestó la alcaldesa Fernández.

Este jueves, a partir de las 22:00, Quinta Normal será una de las comunas, junto a Pedro Aguirre Cerda y parte de Independencia, que ingresará a cuarentena, ante lo cual la alcaldesa valoró la medida, pero hizo notar los problemas asociados.

"En general la gente estaba pidiendo cuarentena, están contentos muchos, pero sabemos que hay otros problemas asociados. Toda la gente emprendedora, jefas de hogar, que ya estaban teniendo una baja importante en su emprendimiento, en cuarentena es mucho más complicado, no van a tener los ingresos que tenían", planteó.

"Vamos a tratar de ayudar a los que más podamos con una caja de mercadería", concluyó.