Alessandri: "No nos relajemos, nada de cafecitos ni cervezas con los amigos"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, criticó que el Gobierno insista en que se prepara para un eventual desconfinamiento, considerando que podría derivar en que la población desobedezca las medidas.

Mientras que el Ministerio de Salud ha hecho hincapié en una continua baja en los contagios en las últimas dos semanas, en especial en la Región Metropolitana, el jefe comunal cree que para hablar de levantar cuarentenas "es muy pronto, yo no bajaría los brazos".

Aludiendo a las frases del ex titular del Minsal Jaime Mañalich y la subsecretaria Paula Daza, remarcó que "no podemos dar mensajes equívocos a la ciudadanía, por favor, no nos relajemos. Nada de cafecitos ni cerveza con los amigos por mucho que uno quiera. Si uno da un mensaje de desconfinamiento la gente se empieza a relajar, ya nos pasó a mediados de abril y se nos dispararon los contagios".

El alcalde llamó a realizar "un último esfuerzo", y se dirigió a los vecinos de su comuna, planteando que "yo sé que ha sido súper complejo. En Santiago llevamos 107 días de cuarentena, más que cualquier otra ciudad en el mundo, pero quizás un último aprieto es lo que he planteado yo, y puede ayudarnos prontamente a desconfinar".

Asimismo, señaló que en Santiago "seguimos sanitizando espacios comunes en edificios, los cités, los pasajes, y ahora que tenemos un arito de unos 10 días sin lluvia vamos a continuar sanitizando las calles".

El jefe comunal también pidió que al menos durante este año no vuelvan las clases presenciales, ya que "en un futuro no van a preguntar qué se aprendió en el 2020, sino cómo se sobrevivió a la pandemia".

Finalmente, reiteró su propuesta de extender el horario del toque de queda a nivel nacional desde las 18:00 horas durante la semana, y desde las 15:00 horas los días domingo.

El alcalde encabezó una actividad de sanitización de vehículos e instalación de mamparas de protección para taxistas de la aplicación Cabify hoy sábado en el Parque O'Higgins. A los conductores también se les entregó un kit con mascarilla, alcohol gel y desinfectante para continuar llevando pasajeros en medio de la pandemia.