Allamand: Madres que no requieren el postnatal necesitan ayuda igual de urgente

El senador de Renovación Nacional Andrés Allamand defendió en El Diario de Cooperativa su posición en contra del postnatal de emergencia que se discute en el Congreso.

"Aquí hay que se directos y francos: hay un tremendo problema de recursos. Como se pretendía extender el postnatal por tres meses, costaba más o menos 100 millones de dólares (...) el problema es que no tenemos esos recursos", sostuvo el senador.

Asimismo, Allamand argumentó que "la misma urgencia que tienen las madres por el postnatal, la tienen las madres que no están en el postnatal. Si los recursos fueran, absolutamente suficientes para todos, yo estaría perfectamente de acuerdo" con extender el beneficio.

El senador, además, enfatizó que para ir en ayuda de la clase media afectada por la pandemia de Covid-19 es necesario "un sistema de créditos blandos, a largo plazo, que tenga un interés cero, es la manera de ir en favor de esa gente".

Además "lo razonable, en esa misma dirección" es tener "una postergación efectiva para el pago de las contribuciones", agregó.

"Yo no he descalificado a nadie"

Con respecto al episodio que vivió en pleno debate de la comisión mixta por el postnatal de emergencia, donde aseguró que el diputado Francisco Eguiguren, también de RN, estaba "hablando puras huevadas", el senador Allamand sostuvo que no había descalificado a nadie.

"Yo no he descalificado a nadie. Lo que he hecho es plantear argumentos alternativos a aquellos que son partidarios de esto que se ha denominado postnatal de emergencia", aseguró.