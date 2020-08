Alumnos presentan dificultades para retirar cajas Junaeb por cordones sanitarios de Concepción

Desde la instalación de los cordones sanitarios en el Gran Concepción los estudiantes que viven en comunas distintas a las que estudian y de por medio hay un cordón sanitario presentan dificultades para retirar las cajas de alimentos Junaeb, ya que Comisaría Virtual no dispone del permiso específico para cruzar la barrera y la que hay solo es efectiva en cuarentenas, cuestión que hoy no hay en el Biobío.

Fabiola Ramírez quiso ayudar a su sobrina a obtener el permiso para ir desde Penco al Liceo Técnico Femenino de Concepción, por lo que estaba obligada a pasar por el control de Cosmito.

"Intenté solicitar el permiso a la Comisaría Virtual y salió denegado. Llamé para saber qué pasaba y la carabinera que me atendió me comentaba que el permiso para el retiro de alimentos Junaeb, que es temporal, no sirve para traspasar un cordón sanitario, solo con cuarentena y acá no hay", detalló.

"Es una locura que no hayan previsto esto con anterioridad, sabiendo cómo es la región", agregó.

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, apuntó que "es una situación que vamos a conversar en detalle con el director de la Junaeb para poder destrabar y permitir que esos alimentos lleguen a las personas que lo requieren y no sea una restricción el cordón".

"Las cajas que les corresponden a los estudiantes tienen que llegar a sus destinatarios", añadió.

Al momento no existe un registro consolidado de cuántos estudiantes se encuentran en esta situación, sin embargo, como potenciales afectados aparecen todos quienes para llegar a su colegio deben pasar por un cordón, actualmente activos en Talcahuano, entre Penco y Concepción y entre San Pedro de la Paz y Coronel.

La versión de Junaeb

Desde la entidad responsable de la repartición de alimentos se indicó que al momento no han recibido reportes de este tipo de inconvenientes.

De igual manera a raíz del caso expuesto por Cooperativa Regiones, Jorge Albistur, director (s) de Junaeb Biobío, expuso que "se han desplegado varias gestiones para poder solucionar estos problemas si es que existen, uno de ellos es poder ampliar el permiso y gestionar a través de comisaria virtual el permiso para que calce con lo que es un cordón sanitario"

"No queremos que una familia o un apoderado quede sin la posibilidad de llegar hasta el establecimiento", añadió.

El directivo hizo un llamado a que quienes se encuentren en esta situación se pongan en contacto de manera inmediata con Junaeb.