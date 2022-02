Álvaro Erazo: Antecedentes hacen presumir que en dos semanas bajará rápidamente la curva de contagio

El integrante del Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud y ex titular de la cartera, Álvaro Erazo, proyectó que en las próximas dos semanas debería comenzar a bajar la curva de contagios covid, aunque hizo un llamado a no confiarse.

En conversación con Cooperativa, el experto señaló que "con los antecedentes que uno ve en los países europeos, donde han tenido crecimiento desde fines de diciembre, estuvieron práctica un mes al alza. Nosotros llevamos dos semanas al alza".

"Eso hace presumir que en dos semanas más vamos a estar en una situación de crecimiento para posteriormente decrecer con la misma rapidez que tuvimos en el alza de casos", agregó Erazo, señalando que el escenario de marzo sería "bastante más favorable".

"Una cosa es mirar los panoramas de los países y otra cosa es lo que tenemos que hacer nosotros para que esto no vaya a tener una sorpresa. Hemos hecho bien la vacunación (...) Pero el llamado de atención es a decir que, mientras tengamos este comportamiento de la curva, no estemos pensando que esto se termina, porque esto va a generar una condición de relajo y de cierta resistencia", cuestionó la ex autoridad sanitaria.

"El llamado es que preparemos el retorno a clases donde estén todas las condiciones. Que la empleabilidad que nosotros tenemos para el mes de marzo conlleve necesariamente de un trabajo presencial cercano al 30%, de lo contrario vamos a llegar al superlunes y vamos a tener aglomeraciones", cerró.