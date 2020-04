ANEF pide que Plan Retorno Seguro se aplique después del peak del Covid: "Antes sería criminal"

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) cuestionó el "Plan de Retorno Seguro" anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, que se basa en un retorno progresivo a los trabajos públicos, privados y a los colegios.

"El primer umbral es que sea después del peak, después hay que ver las condiciones de higiene y seguridad. Ahí están los respaldos de la comisión médica de salud de Covid-19 que tiene el Gobierno. Nosotros también pedimos interlocutar con ellos", señaló el presidente del gremio, José Pérez.

"Antes sería, insisto, un acto irresponsable y criminal exponer a todos y todas", agregó el representante, afirmando que "el mensaje es que todo retorno, de las personas que están trabajando de manera remota temporal, tiene que ser después de que el peak de contagio disminuya, antes es un acto criminal".

Se deben incluir a las comunidades

Asimismo, en conversación con Cooperativa, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, hizo un llamado a incluir a las comunidades para una correcta implementación.

"Si pretenden volver a clases sin concordarlo con el Colegio de Profesores, con las comunidades educativas y con los alcaldes que somos los sostenedores, obviamente no va a haber retorno a clases posible", adelantó a autoridad comunal.

"Hacemos un llamado al Gobierno a que no exponga a la población, a que no arriesgue a la población y que este plan de retorno seguro, sea un plan co construido con los distintos actores del país", agregó.

La vida de las personas está primero

En tanto, en el programa Ahora es Hora de Cooperativa, la secretaria general de UnaPyme, Gianina Figueroa, sostuvo que el retorno seguro "es improcedente, pero además muestra un dilema ético, moral, cultural al que nos enfrentamos en esta pandemia. Qué es lo importante: el desarrollo humano, la vida de las personas en Chile o es importante seguir consumiendo".

"Aunque eso signifique pasar un poco de apretura, pasar un poco de hambre, pero la vida de las personas está primero. Hay que evaluarlo desde un punto de vista científico médico y no solamente desde la presión económica", sentenció.