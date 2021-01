Ante un nuevo peak de contagios Minsal planea reconvertir mil camas en UCI

En medio de un alza de las consultas hospitalarias y de los pacientes Covid internados en unidades de cuidados intensivos, el Ministerio de Salud ya puso en marcha su plan de cambio o reconversión de camas para ampliar la capacidad de estas alas de los hospitales y clínicas.

Tras monitorear la situación en el Hospital Barros Luco, el coordinador nacional de las camas críticas, Luis Castillo, anunció que a nivel nacional "hay aproximadamente 2.200, públicas y privadas", y apuntó que "en la máxima capacidad de implementación de camas a julio del año pasado, llegamos a tener 3.200 con las adaptaciones".

"Nuestro plan, de acuerdo a las necesidades, es convertir, crear o reabrir al menos mil camas más", añadió, equiparando así el total disponible durante el primer peak de contagios.

Castillo también aprovechó la oportunidad para llamar a los viajeros a no agolparse en recintos de ciertas comunas del litoral central, puesto que la Región Metropolitana es el backup (respaldo) de la Región de Valparaíso, y la llegada masiva de turistas no solo aumenta el contagio, si no que puede sobrecargar el sistema sanitario.

"La mayoría de la ocupación es por pacientes no covid"

La directora del Hospital Barros Luco, Gisella Castiglione, explicó que se han mantenido "con un promedio de 40 pacientes Covid hospitalizados y a nivel de la urgencia tenemos un 30 % a 20 % de hospitalizados con sospecha Covid"

"No hemos visto un aumento ahora, en nuestra UCI y en nuestra UTI, la mayoría de la ocupación son por pacientes no covid, esos pacientes ya no se van a ir", manifestó.