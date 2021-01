Antofagasta busca revertir complejo momento de la red de salud ante aumento de casos activos de Covid-19

Con las camas críticas al tope y la cantidad más alta de casos activos, la comuna de Antofagasta siente con fuerza la segunda ola del Covid-19, situación que mantiene al límite la red local de salud, y que para revertirla comienzan a ponerse en práctica distintas estrategias mancomunadas entre el Servicio de Salud, el Municipio y Privados.

Una de las medidas es aumentar la cantidad de funcionarios en el Hospital Regional, dotación que será reforzada por miembros del servicio de urgencias del Hospital Militar del Norte, en primera instancia por un mes, la otra apunta a la suspención de todas las cirugías electivas de alta complejidad que requieran utilizacion de camas críticas en la Clínica La Portada, además de personal, infraestructura y ambulancias de la atención primaria de salud.

El seremi de Gobierno, Marcos Vivanco, indicó que "trabajamos todos en conjunto y vemos el sistema como una red. Por eso se han tomado decisiones como mover personal de un hospital a otro. Es una estrategia que se utilizó a través del Servicio de Salud para ver cuál era el nivel de ocupación y el Hospital Militar es uno de los más bajos, por eso se le solicitó personal para reforzar el Hospital Regional".

Vivanco agregó que "el Hospital Regional se está llevando la mayor cantidad de pacientes en este momento, lo que no significa bajo ningún modo dejar sin atención a otras personas, porque vamos distribuyendo los recursos en los distintos hospitales, públicos, privados y clínicas".

El director regional del Servicio de Salud, Héctor Vallejos, explicó que el principal problema de la red asistencial local no es equipamiento, sino más bien la falta de personal. Dijo que "a diferencia de la vez anterior, nosotros armamos todo para pacientes Covid, el día de hoy nos enfrentamos a un segundo brote que aparece cuando más del 50 por ciento de nuestras camas críticas estan ocupadas con pacientes no Covid".

"El llamado a la población es inminente: no podemos seguir nosotros recibiendo más pacientes, por lo tanto, el llamado al cuidado a respetar las disposiciones mínimas sanitarias; no vamos a poder dar atención a todos y yo espero no tener que elegir al último paciente".

Comite de Operaciones Municipal

Este jueves el alcalde de Antofagasta, Wilson Díaz, convocó al COE de la corporación municipal para definir estrategias que permitan apoyar la red de salud local, para revertir la dificil situación que enfrenta a raíz del aumento de casos positivos de Covid-19 en la comuna, instancia en la que se acordaron varios puntos.

"Hemos puesto a disposición nuestros Cesfam, nuestras ambulancias, nuestros médicos, el SAR (Coviefi) que era un centro de urgencias de alta complejidad, hoy está como un hospital habilitado para recibir pacintes Covid. Hemos habilitado las únicas 13 camas que tenemos ahí y he instruido que atienda 24 horas al día", señaló el alcalde Díaz.

Al respecto el director de salud municipal, Wilfredo Montoya, manifesto que "dada la cantidad de casos que están en aumento y la complejización de los pacientes es necesario que podamos optar a medidas como reforzar los turnos diurnos de fin de semana y aumentar los horarios del SAR Coviefi en una estrategia de 24/7 considerando que la cantidad de casos no puede ser absorbido inmediatamente en el nivel secundario".

Montoya explicó que "son pacientes que están a la espera de ingreso de evaluación en el hospital, y la idea es dar las primeras atenciones, estabilizar al paciente y darle así las atenciones que requiera".

Del mismo modo se facilitarán recintos educacionales municipalizados para reforzar el trabajo de trazabilidad que se realiza en la comuna.