Anuncian sumario sanitario a la Municipalidad de Arica tras presunto foco de contagio de Covid-19

La autoridad sanitaria de Arica y Parinacota anunció el inicio de un sumario sanitario en las dependencias de la Municipalidad, producto de un presunto foco de Covid-19 positivo en las oficinas de la Dirección de Finanzas.

La denuncia, realizada a través de un medio de prensa digital, señalaba que al menos nueve trabajadores de dicha unidad habían presentado síntomas y posteriores exámenes positivos por Covid-19, obligando a la unidad a cerrar sus instalaciones mientras dure la sanitización.

"Al igual que en varios lugares públicos y privados, hemos recibido denuncias y, efectivamente, acá se levantó un sumario sanitario por no cumplir con los protocolos Covid. Ese sumario está en proceso y no me puedo referir a ningún detalle", indicó la seremi de Salud, Beatriz Chávez, agregando que dicho sumario afecta a distintas instalaciones municipales.

"Me enteré por la prensa"

Según informó este viernes el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, hasta la Municipalidad no ha llegado aún la notificación de dicho sumario, indicando que fue a través de los medios de comunicación que se enteró de la medida.

"Hasta el momento, a la oficina de partes de la municipalidad o por correo electrónico no ha llegado ninguna información sobre un sumario sanitario en contra del municipio. Entonces, no sabemos de qué se trata, de qué dependencia puede haber sido, bajo qué denuncia", indicó el edil.

Espíndola agregó que a la fecha han sido 12 los casos positivos de funcionarios municipales desde el inicio de la pandemia y que todos los protocolos preventivos y sanitarios han sido adoptados. Además, agregó que si hubo responsabilidades individuales, serán establecidas mediante un sumario interno.

"En un caso puntual, si es que hubo una negligencia por parte de un trabajador, de no haber avisado, de saber que era sospechoso e informar, eso va a corresponder a un sumario interno que tenemos que levantar. Hoy estamos trabajando en todas las medidas en torno a estos casos sospechosos y a los casos confirmados" sentenció.

Entre las medidas a la fecha está el cierre temporal de la Dirección de Control, ya que casi la totalidad de los empleados del área se encuentran en cuarentena preventiva, debido a la confirmación de un positivo entre sus colegas.