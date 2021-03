¿Aplazar las elecciones a mayo? Colmed advierte que "estamos en un contexto de incertidumbre"

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, aseguró que no se oponen a aplazar las elecciones fijadas para abril, pero dijo que no puede confirmar que la situación sanitaria sea mejor en mayo para realizar los comicios.

En la sesión de este lunes de las comisiones de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Siches planteó que "nosotros no nos vamos a oponer a esa fecha, pero queremos dejar bien claro que estamos en un contexto de incertidumbre. Por lo menos con los elementos que tenemos sobre la mesa no les podemos asegurar que el día 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso, va a ser un gran desafío para el gobierno lograr una contención de la pandemia".

Quien también participó en la cita fue el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, que comentó que "respecto de la campaña electoral, lo que propondremos es que quede suspendida a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, la campaña se retomará un mes antes de que expire el plazo legal de la elección".

"Respecto al financiamiento, lo que estamos proponiendo es que no se permite un mayor financiamiento, eso podría beneficiar a algunos candidatos con mayor convocatoria en esta materia y creemos en ese sentido poder mantener y fomentar reglas que permitan hacer su campaña con el máximo de igualdad", agregó.

Otras de las propuestas del Ejecutivo son que el padrón sea el mismo y que no se permitan nuevas cadidaturas, mientras que también se busca suspender la franja electoral y dejar los días faltantes para mayo.

Independientes piden mayor apoyo

Los candidatos independientes son los que se ven más afectados con esta situación y pidieron que el Estado les entregue ayudas para enfrentar la extensión de la campaña.

Patricia Politzer, de Independientes por la Nueva Constitución, planteó que "creo que el Estado, para igualar la cancha, que es fundamental para la democracia, debiera entregar un apoyo extra a las candidaturas independientes. Por otra parte es fundamental que el Estado negocie con la banca para postergar el pago de los créditos".

Giovanna Grandón, de la Lista del Pueblo, dijo que "es re complicado para nosotros los independientes, que tenemos acotado el tema de las lucas, entonces nosotros estábamos recién empezando a hacer nuestro puerta a puerta, porque no tenemos para invertir en esas gigantografías. Para nosotros es complicado y aún no sé si podemos salir a hacer nuestro puerta a puerta".