Apoderados y potencial retorno a clases: La situación es grave, no confiamos en esta autoridad

Los apoderados reaccionaron ante la nueva insistencia del ministro de Educación, Raúl Figueroa, para el retorno a las clases presenciales en el nivel escolar.

El ministro descartó, de momento, la supuesta obligatoriedad de clases presenciales después de las vacaciones de invierno, luego de que más temprano trascendiera de que el Gobierno apunta a retomar el regreso a las aulas a partir de julio, en parte debido a los resultados negativos del Diagnóstico Integral de Aprendizajes.

Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, manifestó que "para las familias, para los papás, para las mamás, para quienes son responsables de los niños, lo primero es cuidar sus vidas".

"Cuando se ve que la situación es grave, con una autoridad indolente, justamente la reacción es: 'no confío en esta autoridad'. Un niño que muere no puede seguir estudiando. Si yo voy a arriesgar a un hijo, una hija, a un estudiante, a un joven, a ir al colegio porque se va a quedar sin los contenidos, quiere decir que como Estado fallamos absolutamente", señaló Concha.

¿QUÉ PASA SI EL MINEDUC QUITA LA SUBVENCIÓN?

El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, advirtió que podrían cerrar muchos colegios si el Mineduc suspende la subvención.

"Tenemos un terremoto educacional... Qué duda cabe. Pero tampoco bajo la lógica que nos está diciendo el ministro. ¿Qué pasa si los apoderados no mandan a sus hijos a clases por razones sanitarias? No vamos a recibir subvención", advirtió Vásquez.

"Si los municipios, los sostenedores, no tenemos subvención, lo que va a significar es cerrar definitivamente los colegios. Creo que todos tenemos la mejor gana de poder sacar adelante esta situación... Pero en forma obligatoria, lo más probable es que lo único que sucede es que muchos no manden su hijo a clases, no tengamos la subvención y tengamos que cerrar la cortina, definitivamente, de muchos recintos educacionales", agregó.

"SE DEBE APLICAR LO QUE LA LEY ESTABLECE"

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Pagados y Subvencionados, señaló que "el ministro advirtió que puede aplicar la ley simplemente a aquellos que se nieguen al retorno a las clases presenciales en Fase 2 o superior".

"No amenazó, simplemente advirtió. Creo que él debería aplicar lo que la ley establece. Si el Minsal determina que es posible hacer clases presenciales a partir de la Fase 2, obviamente tiene que aplicar este criterio de retorno a las clases presenciales", enfatizó.