Apretada agenda legislativa pone en jaque discusión del cuarto retiro del 10%

La discusión del cuarto retiro del 10 por ciento al parecer continuará dilatándose, debido a la apretada agenda legislativa con la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, la puesta en urgencia de la ley de presupuesto 2022 y la urgencia que se puso para discutir el proyecto del indulto general contra los detenidos del estallido social.

La Comisión de Constitución del Senado realizará tres sesiones especiales la próxima semana para apurar el trámite del cuarto retiro, y el presidente de la instancia Pedro Araya (Ind) señaló que existe disposición para que la iniciativa avance.

"Está citada la Comisión de Constitución los días 25, 26 y 27 de octubre para terminar de discutir el proyecto del cuarto retiro, la idea nuestra es votar a más tardar el día 27 de octubre el proyecto en general, de forma tal que pueda ir a la Sala del Senado", señaló el legislador.

"Ahora bien, sabemos los comités del Senado decidieron que esta semana se le va a dar preferencia a la discusión del presupuesto, pero sin perjuicio de lo anterior, como Comisión -si es necesario- vamos a ajustar la agenda de la Comisión con el objeto de poder despachar a más tardar el 27 de octubre el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales", agregó Araya.

"Yo espero que la Comisión de Constitución pueda aprobar en general este proyecto, lo que le hemos planteado a nuestros colegas de Gobierno que no se cierren a discutir el tema, que aprobemos en general el proyecto y que podamos hacer las distintas modificaciones que sean necesarias -explicó- con el objeto de poder disminuir la externalidades negativas que pudiera tener el proyecto del cuarto retiro, pero lo importante que no cerremos la discusión del cuarto retiro".

¿CÓMO ESTÁN LOS VOTOS?

El diputado Jorge Durán (RN) fustigó a los senadores por seguir demorando la discusión del proyecto, instando a que se someta a votación "lo antes posible".

"Hasta cuándo los senadores van a seguir dilatando la votación del cuarto retiro, la gente lo necesita y cada día vemos por los medios de comunicación cómo inventan una y otra mentira para no votar el cuarto retiro. Digan la verdad: no lo quieren votar a favor, lo quieren dilatar, lo quieren posponer post elecciones presidenciales, pero con las necesidades de las personas no se juega. Así que exijo que se someta a votación lo antes posible", fustigó Durán.

El diputado Iván Flores (DC), en tanto, hizo un llamado a los senadores Carlos Montes (PS) y Carolina Goic (DC) -quienes han condicionado su apoyo a la iniciativa- a respaldar el proyecto.

"Se necesitan 26 votos para aprobar el cuarto retiro, ya hay 24 comprometidos. Yo espero que tanto el senador Montes, como la senadora Goic, puedan sumarse a este esfuerzo y darle la respuesta que la gran mayoría de la gente hoy día está esperando: que aprueben el cuarto retiro. Le hago un llamado particularmente a ellos dos", solicitó Flores.

SABAT: HAY RAZONES PODEROSAS PARA APROBAR Y RECHAZAR EL PROYECTO

Senadora Marcela Sabat (RN) se mostró en reflexión respecto a su voto, señalando que la idea tiene aspectos positivos y negativos.

"Yo personalmente creo que hay poderosas razones para aprobarlo, pero también creo que hay poderosas razones para rechazarlo. Creo que el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados es un proyecto muy deficiente, que le haría muy mal a las personas, a los chilenos y chilenas, por eso creo que es muy importante que en la discusión en particular del proyecto, en las indicaciones que puedan insertarse en ese debate, se entregue una modificación o una perspectiva distinta al proyecto", indicó Sabat.

"Estoy hablando de distintas indicaciones que podamos insertar en el debate", explicó la senadora: "Y dependiendo de aquello, de alguna u otra forma cambiar el impacto tan negativo que hoy día está entregando este proyecto que llega a la Cámara de Diputados a los chilenos y chilenas. En base a eso tomaré la decisión que le haga mejor a las personas".

Aún con las sesiones especiales, el camino legislativo para el proyecto es complejo: tiene que salir de la Comisión de Constitución del Senado, pasar a la Sala de la Cámara Alta y, en caso de ser aprobado, volvería a la Cámara Baja para iniciar su tercer trámite constitucional.