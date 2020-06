Arica habilita su cuarta residencia sanitaria para casos positivos de Covid-19

Con la apertura de su cuarta residencia sanitaria, la comuna de Arica suma un total de 192 camas para albergar a pacientes por Covid-19. La información fue entregada por el intendente Roberto Erpel, en el marco de las nuevas cuarentenas obligatorias en estos recintos para todos quienes sean positivos o sospechosos.

A la fecha, del total de habitaciones existe un 62,3 por ciento de ocupación, camas que también han sumado algunos pocos casos de Tarapacá.

"Todos los días, a primera hora de la mañana, nos reunimos en forma remota, con el grupo que ha estado encabezando la nueva estrategia de las residencia sanitarias, implementada por nuestro Presidente Sebastián Piñera y el Ministerio de Salud, para evitar que en nuestra región se sigan contagiando más personas", dijo el jefe regional.

Las residencias sanitarias están dirigidas a personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad y no pueden realizar una cuarentena efectiva en su domicilio, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, o no son residentes de la ciudad donde fueron diagnosticadas o no tienen un lugar donde permanecer mientras dura su período de cuarentena.