Tras el avance de la llamada "Línea de Crédito Covid-19" en el Congreso, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (AseCh), Alejandra Mustakis, advirtió que el objetivo de la medida es sólo aminorar los efectos de la crisis económica en las pymes, ya que no es posible evitarlos del todo.

"No es que alguien te va a salvar el negocio, te va a recuperar la plata que perdiste... Eso no va a pasar, porque no es real, no hay cómo hacerlo", enfatizó Mustakis en Una Nueva Mañana.

De no aclarar esto, "la gente queda con la ilusión de que va a venir alguien y como magia te va a regalar (un beneficio)", pero "no hay una ayuda que vaya a solucionar todos los problemas; son ayudas para que podamos navegar estos meses difíciles y que después nos podamos levantar", insistió.

Asimismo, Mustakis prevé que el Crédito Covid-19 difícilmente será la única iniciativa que impulsará el Gobierno en esta materia, pues "vamos a necesitar distintas herramientas para distintos grupos de pymes, emprendedores y microempresas", indicó.