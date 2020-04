Autoridades anuncian aumento de controles previo a Semana Santa en O'Higgins

La Intendencia de O'Higgins y la Jefatura de la Defensa Nacional de la zona anunciaron un aumento en los controles de acceso a las comunas de la zona, previo a Semana Santa.

La medida fue adoptada luego de una reunión sostenida entre las autoridades y los alcaldes de comunas de la provincia de Cardenal Caro, siendo estos últimos quienes manifestaron su inquietud de cara al comienzo de la festividad y al eventual traslado de turistas a la zona costera de la región.

"Quiero ser muy preciso con las personas que pretendan venir desde otras regiones en que van a ser regresados a su domicilio habitual y hago particularmente un llamado a los vecinos de nuestra región, para ellos señalarles que la obligación es mantenerse en sus domicilio principal y no dirigirse a su segunda vivienda", indicó el intendente de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer.

Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional para O'Higgins, general Jorque Jacque, agregó que "hemos ido aumentando progresivamente los puntos de control que van en función obviamente de evitar el traslado de un lugar a otro. El horario se implementará a partir de mañana desde las 06:00 horas hasta las 22:00, a modo de evitar que la población se traslade particularmente al litoral".

Alcaldes hacen llamado a no viajar a zonas costeras

La máxima autoridad de Las Cabras, Rigoberto Leiva (UDI), afirmó que "queremos pedirle a la gente que viene sobre todo de la Región Metropolitana y de nuestra propia región que no asistan, que no lleguen porque van a ser controlados y devuelto a sus hogares, a su lugar de origen. La comuna de Las Cabras efectivamente en temporada estival, en el verano los recibe con el corazón abierto, pero hoy le pedimos con urgencia que no lleguen a la comuna".

Por su parte, su par de Pichilemu, Roberto Córdova (PS), manifestó que "hemos pedido que sea mucho más estricto el control, todos los controles de ingresos a nuestra provincia, y por ende a todas nuestras comunas. Para nosotros siempre ha sido de un gran agrado contar con los turistas, pero en esta oportunidad decimos quédense en sus casas, no vayan a Pichilemu, no vayan a la costa, porque debemos cuidarnos entre todos".

Las autoridades solicitaron a la intendencia un aumento en los controles en distintas comunas, los que actualmente llegan a los 20. Durante la instancia, el organismo apuntó que cerca de 100 vehículos fueron devueltos a sus zona de origen durante las últimas 24 horas en O'Higgins.