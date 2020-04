Autoridades llaman a la conciencia: "Es una falacia que el Covid sólo ataca a adultos mayores"

Un total de 571 personas contagiadas con coronavirus registra la Región de Ñuble, de acuerdo al informe actualizado este jueves por el Ministerio de Salud.

Las autoridades regionales reiteraron su llamado a la prevención y a derribar mitos respecto a que el virus sólo ataca a las personas mayores.

De hecho, la Región presenta uno de los rangos etarios más amplios del país, con pacientes positivos que van desde los seis meses hasta los 95 años.

"Es una falacia que esto sólo ataca a los adultos mayores. Tenemos personas de 30 años conectadas a ventilación mecánica. Es por eso que todos debemos cuidarnos", dijo el intendente Martin Arrau.

Pacientes con ventilación

Actualmente, son 29 las personas internadas por causa del virus en la región, de las cuales 14 están en la Unidad de Cuidados Intensivos y 13 con ventilación mecánica. De estos últimos, nueve son personas menores de 60 años y cinco menores de 40.

La seremi Marta Bravo se detuvo en este punto, y señaló que "el llamado a tomar conciencia es reiterativo porque el virus nos puede alcanzar a todos. Nadie está libre de un eventual contagio, condición grave o incluso la muerte".

Respecto a víctimas fatales, este jueves se reportaron nueve a nivel nacional, de las cuales una corresponde a la Región de Ñuble: un adulto mayor de 81 años, quien presentaba enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes.

#QuédateEnCasa en #SemanaSanta y no pongas en peligro tu vida y la de tus seres queridos. En #Ñuble hay personas hospitalizadas que no son adultos mayores, ni tienen enfermedades de base. No intentes burlar los controles policiales y sanitarios, y no salgas de tu hogar! pic.twitter.com/POXWuYKrcu