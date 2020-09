Autoridades sanitarias del Maule piden retroceso de fase en Talca ante falta de trazabilidad

La Seremi de salud de la región del Maule, Marlenne Durán, hizo un llamado a los habitantes de Talca a mantenerse en sus casas debido a que se desconoce la trazabilidad de las personas contagiadas de Covid-19 en la zona.

"Las personas que están activas en este minuto en la comuna de Talca, no presentan nexo epidemiológico: no saben dónde se contagiaron, no estuvieron con ninguna persona que ellos supieran que era positiva, por lo cual lo más probable es que se hayan contagiado en la fila de un supermercado, de alguna tienda, comprando (...) Entonces el contagio es comunitario en la comuna de Talca", advirtió.

El "llamado es a insistir a que las personas se queden en sus casas, de lo contrario la tasa de incidencia se nos va disparar y tendremos que retroceder".

En esta misma línea y por la preocupación de aumentar considerablemente los contagios, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (RN), pidió al Minsal que "devuelva a la fase dos" a la capital del Maule.

"Primero bastante preocupados por el nivel de casos activos que hemos tenido en los últimos días y también lo informado por la autoridad sanitaria regional, donde se ha manifestado que en las pesquisas de las últimas semanas el 50 por ciento no tiene trazabilidad", detalló.

Ante esto, agregó que, "le hemos pedido a la subsecretaría inicialmente y ahora le reitero al ministro, que nos devuelva la fase dos, que tengamos una cuarentena parcial de sábado y domingos, porque sin lugar a duda los casos pesquisados que no tienen trazabilidad se producen en lugares de aglomeración".

En la región del Maule, que alberga a 20 comunas, hasta el momento se han registrado 12.287 contagios, 2.379 de los cuales pertenecen a Talca.