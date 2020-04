Bachelet envió su apoyo a "héroes de la salud" en medio de la pandemia del Covid-19

La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, envió este martes un mensaje de apoyo a los trabajadores de salud en medio de la pandemia causada por el Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, la ex Mandataria manifestó que "en el Día Internacional de la Salud, apoyo con todo mi corazón a todos los trabajadores de la salud en la primera línea de la crisis por el Covid-19".

"Su dedicación y compromiso nos ayudará a superarlo. Gracias héroes de la salud", escribió Bachelet.

De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus ha afectado a más de un millón 360 mil personas en todo el mundo, causando más de 75 mil muertes.

On #WorldHealthDay, I stand wholeheartedly with all the health workers on the frontline of the #COVID19 crisis. Your dedication and commitment will get us through it. #ThanksHealthHeroes!