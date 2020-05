Bachelet pidió aclarar uso de "Carnet Covid": El riesgo es que la gente deje de tomar medidas

La ex Presidenta Michelle Bachelet cuestionó el denominado "Carnet Covid", impulsado por el Gobierno, asegurando que no existe claridad sobre la inmunidad en los contagiados por coronavirus.

En un conversatorio realizado este miércoles, la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU manifestó que "una cosa que me he preguntado y que todavía no escucho a la doctora Daza explicar porque -y me preocupa- esta tarjeta o carnet Covid, porque como no sea la inmunidad y lo que se está testeando son la inmunoglobulinas que no definen si efectivamente estos anticuerpos tienen valor neutralizador del virus".

"Ellos dicen que por tres meses porque eso está seguro, yo no he leído en ninguna parte que se diga cuanto tiempo la inmunidad es segura, pero imaginando que lo fuera el riesgo que tiene ese carnet es que la gente deje de hacer lo central que es el distanciamiento social y las medidas de higiene", insistió.

Para Bachelet, el regreso a la normalidad "debe ser con gradualidad, porque la experiencia internacional demuestra que cuando se han apurado algunos países, ha llegado una nueva ola de contagios".

Al ser consultado sobre estas declaraciones, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, planteó que "no he tenido la oportunidad de escuchar, desafortunadamente, los dichos de la alta comisionada, pero haciendo fe de lo que usted señala, creo que efectivamente ella ha contribuido enormemente en el mundo a tener un pronunciamiento en relación a la flexibilidad de entrada y salida de las medidas, cada país está haciendo su propia historia respecto a esto".

Con dos semanas de atraso, se espera que en los próximos días se inicie la entrega de los primeros carnet Covid en el país, aunque Mañalich adelantó que no se realizará en la capital, sino que en algunas comunas con resultados positivos tras los primeros brotes de la pandemia.