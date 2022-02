Balance Covid-19: Bajan los casos y la positividad, pero suben los fallecidos

El Ministerio de Salud reportó una leve baja en los casos nuevos de Covid-19, pasando de los 33 mil este sábado a los 30.398 en la última jornada, y los fallecidos inscritos alcanzaron los 151.

Los casos que se encuentran en la etapa activa tuvieron un aumento respecto a la última jornada, y llegaron hasta los 129.581, unos 4.000 casos más que ayer. La positividad, en tanto, disminuyó durante este domingo y alcanzó el 26,29 por ciento, mientras que este sábado bordeaba el 29 por ciento. Esto con 107.132 exámenes realizados, PCR y antígeno.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -8 por ciento y 20 por ciento para la comparación de los siete y 14 días anteriores, respectivamente. En tanto, 12 regiones disminuyen sus nuevos casos en la última semana y cinco lo hacen en las últimas dos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, indicó que con las cifras de este domingo "el total de casos nuevos confirmados de los últimos siete días se sitúa en 215.965. Esto implica 19.390 diagnósticos positivos menos que el acumulado de la semana anterior. Esta baja, del total de casos semanales en comparación a los siete días anteriores, no se registraba desde fines de diciembre del año pasado".

Respecto a la positividad, Paris señaló que este índice hoy fue "levemente menor a la registrada el domingo pasado, la cual correspondió a 26,53%. Es importante señalar que desde el mes de diciembre que no se registraba una positividad diaria menor a la informada el mismo día de la semana anterior".

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se informaron 151 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, totalizando 41.347 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Informe Diario #COVID_19 - 20 de febrero



🔸 30.398 casos nuevos

🔸 129.581 casos activos

🔸 151 fallecidos registrados (41.347 en total)

🔸 26,29% positividad nacional

🔸 107.132 exámenes 24 hrs (32.267.018 totales)

🔸 209 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/l55sQmYjNQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 20, 2022

HOSPITALIZACIONES

A la fecha, 1.008 pacientes Covid-19 se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, lo que representa el 46 por ciento de la ocupación total de camas UCI. De ellos, 829 están con apoyo de ventilación mecánica, y actualmente hay un total de 209 camas críticas disponibles a nivel nacional.

El infectólogo del Hospital Barros Luco Ignacio Silva expresó, en esta línea, que "la situación es los hospitales hoy día es preocupante, porque si bien lo que estamos viviendo no se compara con la situación crítica que tuvimos con olas anteriores, actualmente nuestra red asistencial se encuentra bastante deteriorada a causa de estos dos años de pandemia: la capacidad de crecimientos de nuestra red asistencia hoy día es mucho menor, y el personal no está en las mismas condiciones".

"Un pequeño aumento de la demanda va a significar un gran estrés para nuestro sistema", acotó.

PREOCUPA LA POSITIVIDAD

Helia Molina, ex ministra de Salud, indicó que "la positividad es un porcentaje, no es de números absolutos, puede que se mantenga o que se tomen más exámenes, obviamente que siempre es bueno poder tomar más, pero no quiere decir que la cifra de positividad sea falsa. De 100 exámenes que se toman, van a salir 27 positivos, eso es muy alto, pero independiente de cuán representativo sea el resultado, es una positividad muy alta".

Mientras que el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, miembro del comité asesor del Minsal, sostuvo que "claramente las cifras han sido mucho mayores y cuando estamos en incrementos con niveles de positividad que se han incrementado sostenidamente y que se han mantenido altos, si a esto tu le agregas los casos asintomáticos, que son bastante altos (30-40%), tenemos cifras de casos activos mucho más altos que los 130 mil que se informan. Esto nos debe llevar a tomar decisiones, particularmente desde el punto de vista de la oferta sanitaria, de redoblar los recursos".