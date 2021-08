Balance Covid-19: Positividad se mantiene en un 1% y los casos no superan los 700

El Ministerio de Salud reportó 672 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas y una positividad que se mantiene en un 1% a nivel nacional, con una base de más de 53 mil exámenes PCR realizados.

Con esta cifra, los casos que se encuentran en la etapa activa del virus llegan a los 4.453 y la positividad llega a un 1,1% a nivel nacional y a un 2% en la Región Metropolitana, con 53.932 test PCR realizados en la última jornada.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es -17% y -27% para la comparación de siete y 14 días respectivamente, mientras que 15 regiones tienen una positividad menor o igual a 1%.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad son Metropolitana, O'Higgins, Valparaíso y Maule. En tanto, la Región de Aysén registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100 mil habitantes, seguido por Tarapacá, Metropolitana y Maule.

La autoridad sanitaria informó la inscripción de 29 fallecidos, llegando a un total de 36.807 decesos desde que se inició la pandemia en nuestro país.

Respecto a las hospitalizaciones, actualmente hay 737 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 574 de ellos con apoyo de ventilación mecánica, mientras que hay 570 camas críticas disponibles.

Respecto a la medida del toque de queda, la ex ministra de Salud durante el mandato de Michelle Bachelet, Soledad Barría, indicó que "lo que hay que evitar son las aglomeraciones, los encuentros de mucha gente sin las medidas de precaución. Por qué van a poder juntarse 10 personas antes de las 22:00 horas y no después de ese horario... No tiene ningún sentido. Hay que mantener las medidas en los distintos horarios, pero no tiene sentido mantener el toque de queda".