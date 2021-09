Balance Covid-19: Se registra una leve alza de la positividad y los casos nuevos

El Ministerio de Salud reportó 594 contagios nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, con un total de 3.460 casos que se encuentran en la etapa activa del virus, lo que representa un leve aumento en las cifras del coronavirus en el país.

En total hay 1.603.006 casos recuperados en nuestro país y, según informó la autoridad sanitaria, se inscribieron 25 fallecidos en la última jornada, llegando a un total de 37.318 decesos desde que se inició la pandemia en Chile.

La positividad a nivel nacional también mostró una leve alza, llegando a un 1,03 por ciento en las últimas 24 horas, con una base de 51.244 exámenes de PCR realizados. En tanto, en la Región Metropolitana, este indicador se mantiene en un 1 por ciento.

Actualmente hay 460 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 346 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y hay 532 camas críticas disponibles.

Rebrote más lento

Ante este aumento, Gabriel Cavada, epidemiólogo de la Universidad de Chile, advirtió que un posible rebrote de casos en el país sería más lento que el año pasado por el proceso de vacunación.

"De existir este rebrote, que no es descartable, debería ser tremendamente más amortiguado que lo que nos ocurrió al salir de la primavera del año pasado, dado la gran cobertura vacunal que estamos teniendo", afirmó el experto.

Medidas de prevención

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a mantener las medidas de precaución durante estas Fiestas Patrias y así evitar un aumento de contagios de Covid-19.

"Tenemos que recordar que la pandemia aún no ha finalizado, por lo tanto, las medidas de autocuidado son fundamentales para evitar y disminuir la posibilidad de una vuelta atrás en este mejor escenario que tenemos hoy día", señaló el secretario de Estado.

En esta línea, indicó que "para celebrar estas fiestas, sobre todo, intentemos hacerlo en lugares abiertos, respetando el aforo permitido y el horario del toque de queda".

"No olvidar usar siempre mascarilla y sólo sacarla para consumir alimentos o bebidas, siempre ventilar casas y departamentos. No compartir utensilios, lo más clásico en esta fiesta, por ejemplo, es el pebre, no puede compartirse y no pueden usar la misma cuchara, cada uno debe tener su pocillo", detalló Paris.