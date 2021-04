Banco Mundial: 2,3 millones de chilenos de clase media cayeron al borde de la pobreza en pandemia

Unos 2,3 millones de chilenos de clase media -alrededor de un 19 por ciento de este tramo socioeconómico- cayeron en vulnerabilidad a consecuencia de la epidemia del coronavirus, mientras que unas 300.000 personas de clase alta pasaron a ser de clase media, según un estudio del Banco Mundial (BC).

El análisis del organismo dividió a los hogares nacionales en cuatro grupos: pobres (ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza), vulnerables (ingreso per cápita por encima de la línea de pobreza, pero por debajo del umbral inferior de la clase media de 13 dólares en paridad de poder de compra), clase media (ingreso entre 13 y 70 dólares por persona) y clase alta (ingreso per cápita igual o superior a umbral clase media).

Los resultados revelan un aumento importante en el tamaño de los sectores intermedios en la última decada, constatando que el crecimiento sostenido del país permitió disminuir los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, mientras una gran mayoría de las familias ahora pertenece a la clase media, saltando de un 35,8 por ciento en 2009 a 58,8 por ciento en 2017.

Sobre el impacto del Covid-19, el documento apunta a que el ingreso per cápita cayó alrededor de 40 por ciento en los hogares donde al menos uno de sus miembros perdió su trabajo.

Además, se plantea que las medidas de ayuda económica adoptadas por el Gobierno, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), "lograron contrarrestar los efectos de la crisis en los hogares más pobres, pero no lograron compensar mayormente las pérdidas de ingresos en la población vulnerable y de clase media, donde vemos que, a pesar de las medidas, sigue existiendo una caída importante", explicó Trinidad Saavedra, consultora de la Práctica Global de Pobreza y Equidad del BC.

"Alrededor de 2,3 millones de personas de clase media se espera que hayan caído en la vulnerabilidad y alrededor de 10.000 personas, en la pobreza", agregó.

Catalina Littin, directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, aseguró que estos datos se vinculan directamente con la pérdida de los empleos, que ha golpeado más a las mujeres que a los hombres.

"Lo que hemos visto y lo que sabemos es que esta pandemia ha afectado fuertemente los empleos: los hogares han perdido más del 40 por ciento de sus ingresos y, de esos empleos que se han perdido, se ha recuperado apenas la mitad. Por eso, vamos a ver manifestaciones en grupos más específicos, como en las mujeres", sostuvo.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Evaluación Social, Sebastián Villarreal, aseveró que "sabemos que ha habido un gran impacto en los hogares y que existen diferentes estimaciones de cómo los hogares se han visto afectados, pero esperamos prontamente contar con los resultados oficiales, a través de Casen, para continuar tomando medidas".

Desde el BC esperan que el 2021 se recupere la economía chilena pese a que aún existe incertidumbre ante los impactos de los rebrotes del coronavirus, cuya segunda ola no da tregua en el país.