Bebé de seis semanas murió por Covid-19 en EE.UU. y es la víctima más joven

Un bebé de apenas seis semanas se convirtió en la víctima fatal más joven a causa de la pandemia del coronavirus. El gobernador Ned Lamont informó el miércoles que el Covid-19 provocó el deceso en EE.UU.

"Es con una tristeza desgarradora que hoy que podemos confirmar la primera muerte pediátrica en Connecticut relacionada con el #Covid19. Un recién nacido de 6 semanas del área de Hartford fue llevado inconsciente a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser resucitado", tuiteó.

"Este es un virus que ataca sin piedad a los más frágiles. Este hecho enfatiza la importancia de quedarse en casa y limitar la exposición a otras personas. Tu vida y la vida de los demás podrían depender de ello", agregó Lamont.

Las autoridades de Illinois anunciaron el sábado pasado la muerte de un bebé de nueve meses de edad en Chicago, la víctima más joven de ese país hasta entonces. En EE.UU., la pandemia supera los 216 mil contagiados, con más de 5.100 muertos.

