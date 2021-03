Bellolio defiende permisos a cultos y asegura que no ha visto papers que hablen de contagios en misa

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió la autorización para que se realicen cultos religiosos en fase 2 del plan Paso a Paso y aseguró que no ha visto papers - investigaciones- que hablen sobre contagios en misa.

"La libertad de culto es parte de la decencia de las constituciones de todas partes del mundo y eso es algo que es relevante, sobre todo también cuando viene un mes que es Semana Santa", dijo el ministro al hablar del tema en Tolerancia Cero.

Luego que le recordaran que diversas libertades individuales están restringidas por la pandemia, Bellolio argumentó que "hay algunas que, por supuesto, pueden ser más justificables de acuerdo a la pandemia y otras que no".

"En este caso, lo que se está diciendo es igual a lo que ocurrió antes; 10 personas máximo en interiores, 20 personas en exteriores", añadió.

Fue este punto que se le cuestionó al secretario de Estado ya que, dada las cifras de contagios que presenta el país, las sociedades científicas y especialistas han recomendando reuniones y la flexibilización de las cuarentenas.

"No he visto ningún paper científico que diga que eso -el contagio- pasa en las misas", argumentó Bellolio. "La espiritualidad de las personas no es algo a minimizar. Es algo que es muy importante en términos de la salud mental. Yo no soy practicante, pero más allá de eso, creo que es relevante", agregó.

"Cuando uno lo mira desde una sola perspectiva, puede ser disonante, pero uno tiene que mirarlo desde otras perspectivas también", afirmó el ministro, quien aseguró que existe la disposición para revisar el plan Paso a Paso.

Reacciones desde las iglesias

El secretario general de la Conferencia Episcopal, arzobispo Fernando Ramos, dijo que esta situación "era contraria a la libertad de la expresión religiosa, la libertad de culto que está sancionada por la Constitución. Con esto el gobierno enmienda un error grave que había cometido, que permite que los creyentes podamos encontrarnos, reunirnos a celebrar el culto respetando todas las medidas necesarias de cuidado y protección".

Por su parte, el presidente del directorio de transición de la Catedral Evangélica, Luis Alberto González, se manifestó "sorprendido por el cambio que hubo, pero contento porque toda persona inteligente tiene posibilidad de rectificar si hubo un error y veo que fueron escuchadas las inquietudes que se plantearon como iglesia".

El pastor Walter Vega, vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas y Protestantes, recalcó que "quedamos con una sensación de inseguridad y que también revela la improvisación que el gobierno realiza, ¿cómo explicamos entonces al mundo cristiano que hace dos días atrás se prohíben cultos y luego la autoridad abre las puertas de las iglesias? Esto tiene que ser aclarado, tienen que haber responsables".

Sin embargo, quien cuestionó esta decisión fue el diputado Miguel Crispi (RD), quien lamentó que "cuando estamos en un momento muy complejo desde el punto de vista sanitario, hacen una modificación y se pueden realizar ceremonias religiosas. Si esas ceremonias religiosas no se van a convertir en un punto de contagio, yo no sé que es lo que se imagina el gobierno que es una ceremonia religiosa, es una reunión de gente".