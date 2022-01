Bioquímica llama a ser "súper estrictos" con el uso de mascarillas frente a ómicron

La bioquímica Karina Bravo, investigadora del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de Textiles y Cueros de la USACh, llamó a la ciudadanía a que sea "súper estricta" en cuanto al correcto uso de mascarillas, en medio de las cifras récords de contagios que se han registrado en Chile debido a la variante ómicron del coronavirus.

En conversación con Lo Que Queda del Día, expuso que "una de las principales recomendaciones que ha hecho la Unión Europea, y son los lineamientos tomados por el ISP en Chile, es que las mascarillas de nivel quirúrgico solo deben ocuparse en ambientes abiertos", aunque -puntualizó- sí "pueden ocuparse en ambientes cerrados sólo si hay buen sello al rostro, que no haya fugas a través de la mascarilla y la piel en la nariz, en la mejilla y el mentón".

En tanto, "sí o sí una persona contagiada, tenga síntomas o no, debe usar una mascarilla de tipo SCT2, que son las N95, KN95 y KF94", recalcó la también Doctora en Neurociencia.

Sostuvo que "la transmisibilidad desde delta a ómicron aumentó 500 veces, entonces ahora hay que ser súper estrictos en inhalar y exhalar a través de la mascarilla, no puede quedar alguna fuga, tiene que haber sello al rostro", ya que -enfatizó- "hay que evitar emitir aerosoles en todo contexto y evitar absorber aerosoles".

OJO CON LAS MASCARILLAS IRREGULARES

En este marco, también hay que tener cuidado con las mascarillas que se compran en el mercado, explicó: "Hemos encontrado irregularidades el comercio formal e informal".

Sobre el primero, "hemos encontrado, en farmacias, (paquetes de) tres mascarillas de tres pliegues que viene directamente en una caja, y eso difícilmente cumplen el criterio" relativo a que los cubrebocas de nivel quirúrgico "tienen que cumplir la limpieza microbiana, es decir, baja carga de bacterias y de hongos, máximo 30 unidades"; por ello, cada mascarillas "tiene que venir en bolsas individuales".

Asimismo, "cualquiera que tenga menos de tres capas probablemente no filtra a un nivel quirúrgico; y para hacerlas sentir más gruesas, les ponen componentes esponjosos: si se ve una con componente esponjo, probablemente no va a filtrar, porque acumula humedad y de hecho va a absorber más aerosoles y gotículas que pueden transportar el virus".

Por su lado, en el comercio informal "hay irregularidades bastante brutales", tales como: "Por ejemplo, que traen certificaciones en la caja en una cartilla adjunta, que no están en español, y si no están en español probablemente poco y nada va a filtrar", ya que "el criterio es que si no cumple con un registro de venta y la formalización de comercio en Chile no hay que preferirlas"; o que "las mascarillas para niños, estas quirúrgicas que vienen con impresiones de dibujo, filtran entre 17 y 22%, cuando debería estar en 95%" y "probablemente no han pasado ningún proceso y no cumplen ninguna conformidad a lo que es una mascarilla quirúrgica".

Sobre las mascarillas de telas, recomendó las "telas no tejidas, que son las que permiten tener harta repelencia contra virus y bacterias y además permite un buen traspaso de la presión de aire".

"Independiente si uno no está muy seguro de la certificación, ocupar doble mascarilla sí es buena recomendación (...) pero siempre preocuparse del sello al rostro", sentenció.