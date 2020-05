Blumel pide "mucha flexibilidad" a los partidos para concretar acuerdo nacional

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pidió "mucha flexibilidad" a los partidos que han conformado la mesa de trabajo por un acuerdo nacional para llevarlo a cabo, después de que la Democracia Cristiana y el Partido Socialista reconocieran la importancia de este compromiso.

"Tengo una relación muy directa con los presidentes de partido, de Gobierno y de oposición, para conversar y zanjar esas diferencias, y pido en esto mucha flexibilidad, y no quedarnos cada uno encapsulados en las posiciones propias", enfatizó en entrevista con Canal 13.

Asimismo, precisó la dinámica del plan de emergencia, que encabezará el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a los parlamentarios que integran las comisiones de esa materia, además de economistas citados por el Gobierno.

De acuerdo a Blumel, en la instancia se dará "un diálogo político con una componente técnica muy relevante, porque se trata de diseñar políticas públicas para apoyar a las familias, los ingresos y los empleos de las familias, y políticas públicas para la reactivación con un marco fiscal".

"Eso obviamente es político, la política fija los objetivos, pero tiene una base técnica, cuáles son los mejores instrumentos. La política sin técnica es torpe", añadió.

En ese sentido, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, señaló que "es muy importante que se respete la metodología que acordamos el viernes", pues quedó de manifiesto que "esto iba a continuar a través de un diálogo político".

"Obviamente eso ya tiene un cariz técnico por el rol del ministro y por la experticia que tienen los parlamentarios, pero lo que no puede ser es que el ministro trate de crear alguna suerte de mesa de expertos que prepare propuestas, porque eso no es lo que acordamos, no corresponde", explicó.

El timonel del PRSD agregó que "los técnicos son muy valiosos como asesores, pero no es el rol de ellos reemplazar a la política. Vamos a tratar de construir en el nivel político los acuerdos que se necesita para que la ayuda sea mayor y más eficaz para la gente".