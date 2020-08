Briones planteó fórmula para incorporar a trabajadoras de casa particular en ayudas fiscales

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteó una fórmula preliminar tendiente a incorporar en los aportes fiscales que se están entregado, en el marco de la crisis por la pandemia, a aquellos trabajadores que han quedado fuera de las ayudas debido a que no registran ingresos declarados por sus empleadores.

En la Comisión de Economía del Senado, adonde fue citado para explicar los inconvenientes en la implementación, mediante el Servicio de Impuestos Internos (SII), de los intrumentos de ayuda a la clase media, como el bono y el Préstamo Estatal Solidario.

En la instancia fue tema la situación de quienes no han podido acceder a ninguna ayuda estatal durante el estado de catástrofe que rige desde marzo, como es el caso de trabajadoras de casa particular.

El director del SII, Fernando Barraza, expuso que "ha habido casos dramáticos donde hay personas que trabajaron para una empresa el año pasado, fueron desvinculadas, la empresa quebró, y esa empresa no declaró los ingresos de esa persona; o el tema de las trabajadoras y trabajadores de casa particular también, puesto que sus empleadores no están obligados a informar las rentas de estas personas en los casos que sobrepasan el tope que define la ley".

No obstante, "lamentablemente nosotros no podemos hacernos cargo de esas situaciones", dijo, frase que irritó a los senadores de la comisión.

La senadora Ximena Rincón (DC) sostuvo que "aquí tenemos un drama, y es que este es un segmento altamente feminizado, que son además jefas de hogar, que tienen una merma y hoy no califican para el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni para el ingreso a la clase media; quedan absolutamente fuera de la política pública, y uno no puede no responderles".

"Claramente hay que hacer una rectificación que las incorpore, porque además están en juego los niños que dependen de ellas", exhortó.

RECONSTRUIR SUELDO IMPONIBLE Y AUTO REPORTE

Ante ello, el ministro Briones propuso que "uno puede ver la siguiente fórmula, que es a partir del registro de cotizaciones, reconstruir el sueldo bruto imponible (de 2019) que esa trabajadora y trabajador de casa particular, en base al 17 por ciento, aproximadamente, de retenciones previsionales que se le efectuaron, y con eso tener una métrica del ingreso 2019".

Asimismo, para evaluar la caída de los ingresos durante el contexto actual, que debe ser de al menos 30 por ciento para acceder a las ayudas, "podemos acudir al auto reporte y ver que salga lo que salga".

De todos modos, "hablemos con una mano en el corazón -apuntó-: quién de nosotros no ha escuchado este viejo adagio, esta vieja frase de un trabajador que dice 'cotíceme por el mínimo, porque si no, pierdo los beneficios', y esa es la realidad, seamos honestos".

Cualquier mecanismo que se defina deberá implementarse antes de fin de mes para que aquellos trabajadores puedan postular al bono, de lo contrario, por los plazos sólo podrán acceder al préstamo.

CIFRAS DEL PLAN DE AYUDA PARA LA CLASE MEDIA

En la instancia, el titular de Hacienda también entregó cifras sobre la implementación de las ayudas a la clase media: cifró en 400 mil los bonos -cuyo máximo es 500 mil pesos- que ya han sido pagados desde el viernes, y espera que al próximo lunes ese número llegue a un millón, en un universo elegible de 1.650.000 personas.

En tanto, destacó que ya se han recibido 200 mil solicitudes para el Préstamo Estatal Solidario en solo 24 horas, luego de que ayer el SII -con un día de retraso- habilitó la plataforma para el proceso.

Además, entre ambos instrumentos, hay 90 mil solicitudes suspendidas por una posible retención por pensión alimenticia, a la espera de que lleguen las órdenes desde los tribunales de familia.

Sobre los inconvenientes y la estabilidad en las plataformas para solicitar ambos beneficios, el SII apuntó que el proceso ha cuadruplicado las visitas a su sitio web, comparado con la Operación Renta, que es cuando más requeridos son los sistemas del Servicio.

En tanto, el SII aplicará un cambio de criterio para ayudar a aquellas personas que no han podido acceder al bono o al préstamo blando dado que el cálculo del sistema les arrojaba, en algunos casos, un promedio de ingreso mensual de 2019 levemente menor al mínimo requerido para postular, que es de 400 mil pesos.

Ya no se calculará el promedio dividiendo los ingresos totales de 2019 en 12 meses; sino que ahora se dividirá sólo en la cantidad de meses que el trabajador registró ingresos, que no necesariamente son los 12 del año.