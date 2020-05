Buscan a personas que compartieron viaje con nuevos casos de Covid-19 en Coyhaique

Un cambio radical sufrió la situación epidemiológica en la región de Aysén, que permaneció por tres días sin casos activos de Covid-19, luego que este lunes se confirmara la existencia de cuatro nuevos pacientes y se comenzara a buscar a más de 40 pasajeros que el domingo 17 de mayo compartieron un vuelo comercial con tres de ellos.

"El plan de vuelo y los pasajeros entre las filas 15 y 22 no se condice con la realidad" explicó la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien realizó un llamado a que "necesitamos que todos los pasajeros que venían en el vuelo del domingo 17, vuelo Latam, se comuniquen a los telefonos".

Según @SeremiSalud_XI plan de vuelo y lista de pasajeros “no se condice con la realidad” . El avión aterrizó en Balmaceda el 17 con más de 170 personas, 3 de ellos dieron positivo por Covid-19 @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/jjdu0VOPAz — javier verdejo (@javierverdejop) May 25, 2020

La indicación se realiza tanto para quienes realizaron el tramo entre Santiago y Puerto Montt, como para quienes viajaron por el trayecto completo hasta el aeropuerto de Balmaceda, en la Región de Aysén.

"Son alrededor de 45 a 60 pasajeros que debemos estudiar, puesto que se encuentran en el día siete u ocho desde su traslado, que son precisamente los días claves para nosotros, que comienzan normalmente a presentar síntomas quienes se pudieron contagiar en el vuelo", indicó la autoridad sanitaria.

Los nuevos casos de coronavirus detectados en la región de Aysén son personas residentes en Coyhaique: tres de ellos regresaron en el vuelo del 17 de mayo, luego de permanecer en Santiago debido al tratamiento oncológico de uno de ellos, mientras que el cuarto contagiado es un familiar que los fue a buscar al aeropuerto.

CIUDADANÍA SOLICITA MEDIDAS RESTRICTIVAS

Tras la confirmación de los nuevos casos, nuevamente ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales y en agrupaciones locales, la necesidad de solicitar medidas más estrictas al momento de ingresar a la Región de Aysén.

"Estamos pidiendo el cierre de la región", señaló Karla Morales, vocera de la organización ciudadana, creada a raíz de la pandemia, 'Todos por la Patagonia'.

"Creemos que las barreras sanitarias son deficientes, no basta solo con tomar la temperatura. Se ha hecho creer a la población que aquí estamos en el paraíso, pero porque la toma de muestras en la región no alcanza el uno por ciento de un universo de 108 mil habitantes", agregó.

A raíz de este tipo de solicitudes, la seremi de Salud Aysén indicó que "recomendamos cuarentena a todos los pasajeros, no obstante, por no existir otra medida que contemple esta cuarentena, me refiero a que no puedo inventar un diagnóstico, no puedo utilizar un instrumento publico que es una licencia médica, inventando un diagnóstico para que se quede 14 días en su casa, asi que apelamos a la solidaridad", señaló la autoridad.

La confusión respecto a la obligatoriedad de la cuarentena al momento de ingresar a la región de Aysén se deba al error cometido por la Intendencia, que anunció esta medida aún cuando no contaba con las atribuciones para poder decretarla.