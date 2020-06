Cajas: Blumel emplaza a la oposición a "no criticar todo el día y contribuir con propuestas"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, salió este viernes al paso de las críticas que ha recibido el proceso de reparto de las cajas del programa "Alimentos para Chile" y emplazó a la oposición a dejar, según él, de "criticar todo, todo el día".

"Me parece escandaloso", afirmó el jueves la diputada Natalia Castillo (Revolución Democrática) al acusar que recibió, en su domicilio particular, una de las canastas de ayuda en circunstancias de que "evidentemente" no pertenece al grupo más vulnerable, y arremetió contra los criterios del Gobierno para el proceso; en redes sociales, además, se han advertido casos similares, al igual como contaron algunas personas a Cooperativa.

En ese marco, Blumel apuntó que "los parlamentarios tienen ciertas obligaciones que son legítimas y las pueden ejercer, pero -fustigó- lo que uno esperaría de los parlamentarios de oposición es que más allá de andar criticando todo el día, contribuyesen con ideas y propuesta concretas para poder solucionar los problemas de la gente".

El Ejecutivo definió que la entrega de las cajas se realice en coordinación con los municipios, cuya tarea es determinar las zonas que necesitan la ayuda y sin mediar discriminacón por la ficha social.

Por esto también reaccionaron desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch): su presidente, Rodrigo Delgado, sostuvo que "la caja de alimentos no hace distinción y cuando un municipio prioriza un barrio asume que todas esas casas van a tener la caja", a la vez que aseguró que "en vez de criticar", mejor es entregársela "a quien la necesite".

"MUCHA EXPECTATIVA Y ANSIEDAD"

Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, planteó que "se ha generado mucha expectativa, mucha ansiedad" con el proceso, en un contexto de que no llegará a todos los que necesitan el aporte.

Detalló, en ese sentido, que en la comuna "vamos a llegar solamente a 36.400 cajas, cuando consideramos que ni siquiera vamos a llegar a la mitad de las viviendas de Renca".

El próximo domingo 21 de junio vence el plazo autoimpuesto por el Gobierno para repartir las 2,5 millones de canastas comprometidas, ante lo cual el Presidente Sebastián Piñera afirmó esta semana que están "trabajando muy duro para cumplir".