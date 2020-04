Cámara aprobó proyecto que crea Ingreso Familiar de Emergencia

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves en general el proyecto de ley que busca crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a consecuencia de los efectos económicos que está generando en el país la pandemia del Covid-19.

El texto, con urgencia calificada de discusión inmediata (seis días para el trámite), fue aprobado y despachado el miércoles por la comisión de Hacienda, que se abocó al tramite de los artículos referentes al gasto financiero que implica la iniciativa.

En la oportunidad, la instancia rechazó el artículo tercero de la iniciativa que, en términos simples, fija el monto del aporte del ingreso mínimo de emergencia para cada hogar, conforme al número de sus integrantes.

La iniciativa, cuyo informe fue rendido por el diputado Manuel Monsalve (PS), fue debatida y discutida este miércoles por la noche por la Sala de Cámara y aprobada pasadas las 1.40 de la madrugada del jueves.

El monto del IFE es de 65 mil pesos por persona y cargas familiares. Se entrega por tres meses y va disminuyendo de acuerdo a sus entregas y se espera que beneficie a un universo de 4,5 millones de personas.

Durante el debate en la Sala, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que el proyecto de ley debía ser aprobado lo antes posible.

El legislador respondió así a la diputada DC Joanna Pérez, quien anunció que la oposición iba a aprobar la idea de legislar, pero a rechazar el proyecto para hacer caer algunos artículos importantes, entre ellos el corazón del proyecto, que establece los montos que se van a pagar a las familias según el número de integrantes, esto con el propósito de que el Gobierno pueda mejorar la oferta en el Senado, lo que obligaría a extender la tramitación de la iniciativa hasta la próxima semana.

"Resulta fundamental que nosotros aprobemos sin más dilaciones este proyecto de ley, no podemos esperar, como se ha señalado acá por una diputada de la oposición, a la próxima semana, por eso que la palabra insuficiente que se ha mencionado muy regularmente en esta Sala no tiene cabida en estos momentos y no vaya a ser que lo único insuficiente sea el aporte que haga la oposición que obstruye", dijo Cruz-Coke.

Por su parte, el UDI Jaime Bellolio dijo que "le encantaría poder suponer que después de la pandemia vamos a ser mejores personas y que vamos a tener una mejor oposición, (pero) veo por algunos de los discursos de acá que es exactamente lo contrario".

"Si fuera algo realmente responsable entonces habrían hecho comentarios como los que hizo el diputado Auth y no decir que tienen una propuesta que cuesta cuatro veces más sin decir de dónde se saca la plata. Si fuera por ustedes, la plata ya se habría gastado antes en el Bono Covid; si fuera por ustedes, se habría gastado en la gratuidad universitaria; si fuera por ustedes, se habría gastado varias veces la plata. Se necesita focalización y no la universalización que ustedes han insistido todos estos años", fustigó.

"Tengo la voluntad de apoyar pero déjenos apoyar", dijo Pepe Auth (independiente, ex PPD) en su intervención. "No hagamos esa diferencia odiosa entre aquellos del 40 y aquellos 60 por ciento, por algo hicimos la reforma de pensiones que le da el mismo trato a todos aquellos que están dentro del 60 por ciento más vulnerable".

"Son medidas razonables, no estamos pidiendo multiplicar por dos el valor del proyecto. No va a haber descalabro financiero, pero se vana arrepentir los que voten con un beneficio menor cuando vuelva del Senado un proyecto con más beneficios", advirtió el legislador.