Cámara Baja aprobó la extensión del Estado de Catástrofe por la pandemia

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la extensión del Estado de Catástrofe a causa de la pandemia de Covid-19 que había pedido el Gobierno.

Hubo102 a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.



Falta el Senado.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 9, 2021

La solicitud realizada por el Presidente Sebastián Piñera ahora deberá pasar al Senado que, en caso de aprobarse, permitirá que el referido estado de excepción constitucional se extienda hasta el 30 junio.

La iniciativa se aprobó con 102 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones. Los rechazos fueron de casi todas las bancadas de oposición, principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, que rechazaron en bloque; pero también hubo 30 apoyos opositores, sobre todo de la DC y el PS.

Por el momento, no hay indicios de que este estado de excepción vaya de la mano con la aplicación de un toque de queda por el mismo periodo de tiempo.

El estado de catástrofe ha sido extendido tres veces por el Gobierno, pero esta vez, cuando sobrepasará el año de duración, se requiere el apoyo del Congreso.

El Senado votará mañana miércoles si respalda también que se extiende otro período de la medida de excepción.

Una de las principales críticas de una parte de la oposición ha sido contra el toque de queda, que se ha mantenido por el mismo tiempo que ha durado el estado de catástrofe. En la última extensión, el Presidente Sebastián Piñera puntualizó que este también es el que permite decretar las cuarentenas en comunas.

"HAY QUE ESCUCHAR A LOS CIENTÍFICOS Y COLEGIO MÉDICO"

El diputado socialista Manuel Monsalve apuntó que "la situación es grave, ¿y la respuesta puede ser flexibilizar o liberalizar la medida? Yo creo que no".

"La bancada del PS ha tenido un diálogo con el Colegio Médico, y su opinión hoy es que es razonable extender el estado de catátrrofe. No se puede escuchar a los científicos y al Colegio Médico cuando nos conviene, y no escucharlo cuando no nos conviene", emplazó.

En la misma línea, el diputado Vlado Mirosevic (PL) ve "difícil enfrentar la pandemia sin el estado de catástrofe; si fuéramos Gobierno nosotros, estaríamos pidiendo exactamente que se aprobara el estado de catátrofe".

Auque "seguramente no estaríamos haciendo uso abusivo del toque de queda", señaló.

Hemos además desde el FA presentado proyectos para ampliar beneficios sociales creados a propósito de la pandemia, como posnatal de emergencia, crianza protegida y teletrabajo sin necesidad de extender toque de queda. Nuestros votos para eso estarán pero no aceptamos chantaje. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 9, 2021

BORIC CONTRA TOQUE DE QUEDA Y "CHANTAJE" DEL GOBIERNO

El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), por su parte, criticó que el Gobierno, en su exposición ante la Cámara, alertara que los beneficios que se han entregado durante la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Bono Covid, se acabarán si no se aprueba el decreto pues están ligados al estado de catástrofe.

"Le hemos propuesto al Gobierno proyectos de ley para extender los beneficios asociados al estado de catástrofe hoy, para que puedan continuar, como el postnatal, el teletrabajo, el de 'crianza protegida', como el bono Covid, porque no hay razones sanitarias para seguir extendiendo en particular el toque de queda", dijo.

"Y además lo que nosotros estamos haciendo como Frente Amplio es no aceptar un chantaje de asociar los beneficios producto de una crisis social a un estado de control policial de la circulación de los chilenos y chilenas en tdoo el terriotrio nacional", reprochó.