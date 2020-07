Cámara Baja aprobó por amplia mayoría la admisibilidad del postnatal de emergencia

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría el informe de la comisión mixta que recomendó que el proyecto de postnatal de emergencia sea declarado admisible.

El texto fue ratificado por 110 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones; y ahora debe pasar por el Senado la próxima semana, donde se prevé que la votación sea compleja.

Si la Cámara Alta aprueba el informe, deberá analizar el fondo del proyecto; pero de ser rechazado, el texto será archivado.

La iniciativa, de moción parlamentaria, que busca extender el beneficio para las madres trabajadoras en el contexto de estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus, había sido aprobada en primer trámite en la Cámara Baja, en mayo, pero luego declarado inadmisible por el Senado a mediados de junio.

Aquello por ser considerada inconstitucional debido a que propone una política que requiere gasto público y no es impulsada ni patrocinada por el Ejecutivo.

Debido a esas desaveniencias se constituyó la comisión mixta, que en sesión única evacuó su informe recomendando la admisibilidad.

Gobierno insiste en llamado a desechar el proyecto

Previo a la votación, el ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, habló telemáticamente ante los parlamentarios y pedía desechar este proyecto para centrarse en la iniciativa del Ejecutivo, para que madres, padres y cuidadores de niños menores de seis años se puedan acoger a la Ley de Protección del Empleo.

"Este proyecto es claramente inadmisible y los invito a trabajar en conjunto buscando alternativas de solución a través del proyecto que actualmente se encuentra en el Senado, para que podamos dar una solución integral y definitiva a las madres, a los padres y los cuidadores de niños menores de seis años que sufren las consecuencias de la pandemia y que ameritan la preocupación de todos nosotros, preocupación que debe estar siempre centrada en el marco de la legislación y de la Constitución que nos rige", expresó.

Apoyo oficialista

Los votos en contra y las abstenciones fueron todos de Chile Vamos, aunque hubo varios legisladores oficialistas que estuvieron por la admisibilidad: hubo cerca de 30 votos del oficialismo por ratificar el informe de la comisión mixta.

La diputada Marcela Sabat (RN) defendió su apoyo al texto "porque ya no queda tiempo, porque las propuestas que se han presentado sobre la mesa no son suficientes, porque ya han pasado tres meses de angustia, porque es urgente, porque este proyecto no es de un puñado de populistas, porque este proyecto es de las miles de madres angustiadas que hoy necesitan una respuesta".

Su par comunista Camila Vallejo sostuvo que "el mismo argumento que usaron para oponerse a la jornada de 40 horas, la suspensión del pago de servicios básicos y otros tantos proyectos más, todo proyecto que beneficie realmente y sin letra chica a las y los trabajadores resulta que es inconstitucional".

"Yo dificulto que siga sosteniéndose en el Senado la votación que hubo la semana pasada en que por cinco votos fue rechazada, cinco votos de parlamentarios de oposición que nosotros habríamos esperado que votaran de otra manera", dijo Marcela Hernando (PR).

Siguen problemas de conectividad

En paralelo, hay parlamentarios preocupados por los problemas de conectividad que han tenido para su trabajo a distancia.

El diputado Florcita Alarcón reclamó en múltiples ocasiones porque no se escuchaba o no estaba bien conectado al pedirle la votación.