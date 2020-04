Cámara de la Construcción de Arica estimó que más de 8.000 empleos están en riesgo por el Covid-19

La Cámara Chilena de la Construcción estimó que más de 8.000 puestos de trabajos del sector se encuentran en riesgo en Arica y Parinacota, debido al poco apoyo de la banca para la aprobación de créditos.

Según indicó el organismo, para que exista un flujo de pago a los trabajadores es necesaria la flexibilización y ayuda a las empresas por parte de los bancos, lo que no ocurre hoy debido a que la banca privada ha detenido todas las solicitudes de crédito para analizarlas caso a caso.

"Una empresa que no tenga flujo de dinero no funciona, por eso se recurre a la banca. Entendemos que hay una evaluación de riesgo, pero la crisis no es eterna y si no hay caja y la banca no entrega líneas flexibles no se pagarán sueldos, ni proveedores, ni nada; lo que generará una gran cesantía", dijo el presidente regional de la CChC, Luis Herrera.

Según cifras entregadas por el ente, en 2019 Arica y Parinacota promedió un total de 8.737 trabajadores en el rubro de la construcción, equivalente al 7,8% a nivel regional. El presidente de la CChC Arica hizo un llamado a las autoridades para que tome cartas en el asunto en temas que son claves y donde se extraña una mayor presencia y diálogo.

"Hacemos un llamado al intendente Erpel y a su equipo de seremis en particular a los seremis Cristian Sayes y Pablo Arancibia, de Economía y Hacienda, para que apoyen y planteen una estrategia con la banca para que aporte a mantener la ocupación de los más de 8.000 personas que trabajan en el sector.

Asimismo, creemos que los parlamentarios también deben participar en este proceso para garantizar el trabajo para todos los sectores económico de la región que equivale a miles de ariqueños. Este es el momento de jugársela por nuestra gente", explicó Herrera

Finalmente, el titular de la CChC Arica recalcó que para evitar desvinculaciones es fundamental mantener la cadena de pago a trabajadores y proveedores, a quienes hay que cancelarles, pero en la medida que no hay liquidez también deberían asumir contar con menos colaboradores, generando un círculo vicioso.