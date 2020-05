La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado a su segundo trámite constitucional el proyecto de postnatal de emergencia, iniciativa que extiende el postnatal parental y el fuero maternal mientras dure el estado de excepción constitucional por la pandemia.

El proyecto fue aprobado en particular por amplia mayoría, con 93 votos a favor, solo cuatro en contra y 46 abstenciones, respaldado principalmente por parlamentarios opositores y también por varios oficialistas.

No obstante, el proyecto no cuenta con el apoyo del Gobierno ni con parte importante del oficialismo, por lo que corre el riesgo de caerse, ya que al implicar gasto fiscal y no ser patrocinado por el Ejecutivo, podría ser declarado inconstitucional.

La idea de este proyecto es extender el descanso prenatal hasta 10 semanas en casos de estado de catástrofe y que las trabajadoras y trabajadores que ejercen derecho de descanso postnatal puedan alargar su plazo en el caso de que éste venza durante esta instancia de excepción.

También este proyecto busca la extensión de los permisos por enfermedad grave de menores de un año y el fuero postnatal. Además se plantea que las extensiones de fueros y permisos sean retroactivas desde la declaración de estado de catástrofe, el 18 de marzo pasado.