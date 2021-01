Camas críticas están al tope de su capacidad en Valparaíso, Biobío, Tarapacá y Antofagasta

Profesionales de la salud han alertado en las últimas horas que las camas críticas en al menos cuatro regiones del país -Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Biobío- están al tope de su capacidad, cuando los casos de coronavirus siguen aumentando a nivel nacional.

La situación más compleja hasta la fecha se informó ayer miércoles en el Hospital Carlos Van Buren, uno de los principales de Valparaíso, que advirtió que había llegado al 100% de ocupación.

Pero este jueves, el subdirector del recinto, Rodrigo Riveros, sostuvo que si bien eso era efectivo en el caso de la dotación Covid, "bien es sabido que esta es una situación dinámica y se hicieron gestiones, y al cierre del día de ayer contábamos con camas adicionales, tanto de intermedios como de camas de básica y mediana complejidad".

"Al día de hoy, contamos con cupos en nuestra dotación, y adicionalmente estamos realizando gestiones para poder aumentar nuestra capacidad en los primeros días de la próxima semana", aclaró el doctor.

Considerando que "la ciudadanía se alarmó por esta información", llamó a que "esta misma alarma se traduzca en cuidado personal: El sistema sanitario está llevado al límite, sin embargo, todavía tenemos un margen de respuesta, la situación asistencial no está colapsada".

Pese a esto, según cifras del Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio, ya se está sobre el 90% en ocupación de UCI general; mientras que en Aconcagua se mantienen libres cuatro de 18 camas, y en la red Viña del Mar-Quillota están disponibles 10 de 85 camas.

Asimismo, para el Colegio Médico de Valparaíso, en términos prácticos, los hospitales Gustavo Fricke, Van Buren y el de Quillota están al 100%, según planteó en Cooperativa su presidente, Ignacio de la Torre, por lo que emplazó al Estado a fortalecer la trazabilidad, ya que uno de cada tres pacientes de la región no sabe cómo se contagió.

"Hay mucha preocupación de los trabajadores de la salud porque se ve una situación compleja donde no hay mucha opción de resolverla; se requiere que el Estado llegue con más fuerza a restringir los permisos interregionales", exhortó.

También pidió restringir los permisos de vacaciones, sobre todo en comunas que presentan una situación epidemiológica que se está complicando.

"APENAS HACEMOS UN CUPO, RECIBIMOS PACIENTES"

Desde el Biobío, la jefa de turno de la UCI del Hospital Regional de Concepción, Tania Canteros, reveló que "los turnos cada vez son más extenuantes" para el personal, en especial porque "apenas hacemos un cupo, estamos recibiendo pacientes; en un turno podríamos recibir, tres o cuatro, cada vez más graves".

La profesional también observó que sus "familias están muy preocupadas y angustiadas, porque no es solo su papá o su hermano que está contagiado, pueden tener a otras dos personas más hospitalizadas. Se hace compleja la situación en nivel emocional".

"Además, cada vez tenemos menos insumos. Se acaba todo muy rápido por la gran demanda que tenemos", criticó la funcionaria del Biobío.

La situación no es mejor en Tarapacá, donde de las 46 camas UCI hay solo dos disponibles, mientras que en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Regional, las 12 camas están copadas, con 40 pacientes Covid internados.

En paralelo, Antofagasta presenta un 99% de ocupación, e incluso el Hospital Militar ya suspendió las atenciones de urgencia para derivar el personal de apoyo a otros establecimientos médicos que lo requieran.

Los habitantes de Antofagasta indicaron que esta cifras "son consecuencia de la gente que se desbordó a la playas para el año nuevo", aunque también aseguran que las políticas públicas "no ayudan a poder mantenerse en las casas".

EN TEMUCO ESTÁN ALERTAS

En el sur preocupación también la situación de Temuco, en cuyo hospital regional "quedan muy pocas camas críticas, una o dos (disponibles) que se logran generar día a día", dijo el subdirector Claudio Vega.

"Ha sido super complejo, estuvimos varias semanas traslandado pacientes a Santiago, y hoy a nivel de regiones del sur de Chile no hay nada de disponibilidad de camas como lo había hace un par de meses, por lo cual ha sido muy difícil la movilización de los pacientes; además nos han llegado pacientes más graves que ha costado estabilizar para el traslado", expuso.

MINSAL AFIRMA QUE OCUPACIÓN NACIONAL DE CAMAS COVID ES DE 56%

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que "estamos conscientes de la preocupación que genera" esta situación, en especial por los porcentajes críticos en regiones como las mencionadas, pero "el promedio nacional de ocupación es de un 92%, y de camas Covid, no de UCI completa, es de un 56%".

Ministro @DrEnriqueParis



"El subsec @AlbertoDougnac está viajando para constatar en terreno la situación de camas críticas".



"El 56% de las camas están ocupadas por pacientes COVID. El manejo de las camas es prolijo y delicado". pic.twitter.com/mpnY9tR88x — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 21, 2021

Para ilustrar su punto, la autoridad sanitaria hizo una comparación con el peor periodo de la pandemia en el pasado invierno, cuando "teníamos una cantidad de más de 3.216 camas, y actualmente tenemos ocupadas solamente 2.302. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de un crecimiento de más de 900".

De todos modos, junto con avisar que el Hospital Van Buren pudo aliviar su ocupación en la víspera, Paris sostuvo que el Minsal acordó con el sector privado que aumente su número de camas en todo el país, y además pidió aportes en la materia a los jefes de salud de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Finalmente, llamó a la tranquilidad de la población, planteando que "coincido plenamente con lo que ha dicho el Colegio Médico o algunos institutos: No se trata de tener más y más camas, sino de que el paciente no llegue a la UCI; se trata de prevenir, de educar y de que no se enfermen".

"En cuanto haya una necesidad mayor de camas haremos todo lo posible -y de eso no tengan la menor duda- para cubrirla a nivel de todo el país", comprometió el ministro.

Complementó el doctor Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva: "Tenemos una ocupación del 92 por ciento de camas críticas en el país, con 2.337 camas abiertas, y de ellas el 58 por ciento están ocupadas por pacientes Covid. Hay más de 1.000 pacientes en ventilación mecánica por esta enfermedad y van en aumento".

"En un plan de ampliación de camas, el Minsal ha pedido a distintas regiones que aumente su capacidad. La Metropolitana está trabajando en eso y la idea es empezar a gestionar a partir ahora que de muchas regiones que están más colapsadas se trasladen pacientes a la Región Metropolitana", cerró.