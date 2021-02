Canciller peruana renunció tras vacunarse contra el Covid fuera del plan de inmunización

La canciller peruana, Elizabeth Astete, presentó este domingo su renuncia al cargo tras confesar que se aplicó vacuna contra el Covid-19, del laboratorio chino Sinopharm, sin ser parte del ensayo clínico ni en el marco del plan de inmunización del Gobierno.



Astete detalló, a través de un comunicado en sus redes sociales, que aceptó el ofrecimiento de inocularse el pasado 22 de enero "de lo que entendía se trataba de un remanente del lote de vacunas a cargo de la Universidad Cayetano Heredia", un ensayo clínico.

La autoridad indicó que su decisión se basó en que estuvo en contacto con varios funcionarios que dieron positivo al Covid-19 y por la necesidad de "viajar a Tumbes para cumplir con mi responsabilidad de representante de dicha región en el Consejo de Ministros y las limitaciones que tengo por ser persona de riesgo, al tener 68 años".

Además de presentar su renuncia, la canciller anunció que no recibirá la segunda dosis (le correspondía el 12 de febrero), dado que entendió que "cometió un grave error" al igual que el ex presidente Martín Vizcarra, quien también se vacunó cuando aún no le correspondía.

"A raíz de la reciente revelación sobre la vacunación del (ex) presidente Vizcarra y de su esposa y del comprensible impacto que esta noticia ha tenido en la opinión pública, soy consciente del grave error que cometí, razón por la cual decidí no recibir la segunda dosis. Por las razones expuestas, he presentado al señor presidente de la República mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores", detalló Astete.

Esta información se da un día después que Perú recibiera un segundo lote de vacunas del laboratorio chino Sinopharm con 700 mil dosis, tras la llegada de un vuelo comercial con el cargamento al aeropuerto internacional "Jorge Chávez" vecino a Lima y en donde estuvo presente la canciller.