Carabineros ante cuarentena en Gran Santiago: Si no hay disciplina, estamos fritos

Ad portas de la cuarentena total que regirá desde mañana viernes en el Gran Santiago, Carabineros llamó a la ciudadanía a tomar "conciencia" de la situación y a respetar el confinamiento, ya que, de lo contrario, "estamos fritos".

Así lo manifestó el jefe de zona Metropolitana Este, general Enrique Bassaletti, la mañana de este jueves en conversación con El Diario de Cooperativa, apuntando a que no hay efectivos suficientes para fiscalizar a la totalidad de la población de la Región Metropolitana que deberá, desde las 22:00 horas de la próxima jornada, estar en cuarentena.

"Es una situación compleja por la cantidad de comunas y de habitantes, hablamos de quizás más de 6 millones de personas", aproximó el uniformado.

Y si bien "hay un plan que se articula desde la integración de Carabineros con la PDI y fuerzas militares para recorridos y controles", advirtió: "Tengo que ser súper claro y franco: si se hace una simple regla de proporciones a la cantidad de efectivos que podemos estar simultáneamente, frente a que la gente no tenga la disciplina de cumplir las medidas, estamos fritos".

Ante ello, exhortó a que los santiaguinos tomen conciencia de "la gravedad de la situación".

Resaltó que el compromiso policial ha estado desde el primer momento de la pandemia en el país, en tanto que "desde ayer, en algunas comunas, como Peñalolén y Puente Alto, hemos compuesto grupos de trabajos integrados y hemos sido bien implacables", y afirmó que "el mensaje para quienes no cumplan (...) es de cero tolerancia frente a las infracciones".

En ese marco, detalló que en la última jornada hubo 1.406 personas que no cumplieron las disposiciones de la autoridad en todo el país: 785 infringieron el toque de queda nocturno que rige -indefinidamente- a nivel nacional, y 621, las cuarentenas vigentes en 30 comunas del país.

Instó, también, a ser responsables en cuanto a los salvoconductos y permisos especiales que se solicitan ante Carabineros: sólo ayer se emitieron más de 430 mil en el país.

En la Región Metropolitana, principal foco de contagios de coronavirus -hasta ayer concentraba el 72 por ciento de los casos totales-, hay 26 comunas bajo confinamiento, pero desde la noche del viernes se extenderá a todo el Gran Santiago, dejando a 38 comunas con la medida.

¿Sensación de inseguridad? "Los delitos han bajado", afirma

En tanto, consultado sobre una presunta sensación de inseguridad en la ciudadanía, expuso que, a falta de la encuesta anual Enusc, "los datos indican que los delitos han bajado; sin embargo, en algunas comunas se ha incrementado la violencia, han aumentado las encerronas y los robos con intimidación, e incluso ha habido una buena cantidad de homicidios que se no reportan mucho. Existen, pero están bien focalizados".

"El escenario de pandemia ha ayudado a que las cifras sean más bajas, por razones obvias, como el toque de queda", resaltó.

No obstante, "también es cierto, y es un tema complejo y va a sonar duro, que los delincuentes 'profesionales' no lo van a dejar de hacer, y como las condiciones son más difíciles, escalan a delitos más graves: por ejemplo, ya no funcionan los mall, que eran un polo de atracción muy grande para hurtos, delitos menores, y escalan un peldaño y ahora con un cuchillo o arma 'cogotean' a cualquier persona en la calle, y eso genera una alarma mucho más grave".