Chile acumula más de medio millón de imputados por delitos contra la salud pública

La Fiscalía Nacional reveló que en los 13 meses que ya llevamos de pandemia ya hay más de 529 mil imputados por delitos contra la salud pública y que un 60 por ciento de ellos ya cuenta con una condena.

A través de un informe, la Fiscalía presentó un balance que reveló que hay 446.386 imputados que infringieron las normas sanitarias y que fueron formalizados o presentaron requerimientos de juicios simplificados.

Mientras que, en total, ya son 529.357 personas que han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública entre el 2020 y 2021, de los cuales, 318.922 ya obtuvieron una sentencia condenatoria.

Es decir, el 60 por ciento fue condenado por los tribunales de justicia por infracción al artículo 318 del Código Penal y faltar a las normas sanitarias debido al Covid-19.

Desde el Ministerio Público se fijaron "criterios de persecución" para focalizar la búsqueda penal, entre ellos están los empleadores que obliguen a sus trabajadores a acudir a trabajar y/o utilicen de manera irregular los permisos colectivos.

En esta línea, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, indicó a El Mercurio que los empleados no serán perseguidos penalmente, ya que "no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener".

A esto se suman los organizadores de fiestas clandestinas o eventos no permitidos durante la pandemia y, además, quienes son reincidentes en este delito.

"La infracción de normas sanitarias, que conviertan a una personas en un vector de contagios, constituye un delito", explicó Herrera matutino, y agregó que "nuestro foco está en las personas reincidentes, que no quieren entender que estamos en una situación crítica y que, por lo tanto, la salud pública se ha convertido en un bien jurídico de mayor importancia".