09:47 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: Si los jóvenes y niños nos ven angustiados eso transmite mucho (...) Si nos ven ansiosos y no tomando las decisiones adecuadas, eso menos los va a tranquilizar #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:40 - | El neurocientífico Pedro Maldonado explica que esta situación de incertidumbre provoca el "pánico social", en el que se imita la conducta del otro porque pensamos que tienen información que no tenemos, lo que explica los episodios de acaparamiento #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:37 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: Cuando uno no tiene certezas es difícil tomar una decisión (...) Esta incertidumbre le provoca problemas al cerebro para tomar algunas decisiones #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

09:36 - | Neurocientífico Pedro Maldonado: El problema con el encierro es que un peligro que no vemos. La mayor parte de las amenazas no son visibles y eso causa una ansiedad en el cerebro para definir cuál es la acción más apropiada #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:39 - | El economista David Bravo: Las instituciones previsionales, en vez de estar haciendo propuestas que no les corresponden, tienen un rol importante en materia educacional #CooperativaEnCasa

08:34 - | El economista David Bravo: Los fondos de pensiones son a largo plazo, y no corresponde manejarlos con retenciones como si fueran una mesa de dinero #CooperativaEnCasa

07:51 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich, por visita de Piñera a Plaza Italia: No me corresponde juzgar a mí si es bueno o no #CooperativaEnCasa