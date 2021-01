08:33 - | [En vivo] Alcalde de Coquimbo: Tiene que existir un plan económico planificado por los alcaldes, me gustaría tener una reunión con las autoridades para poder conversar #CooperativaEnCasa

08:30 - | [En vivo] Alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira: Nos preocupa la aprobación tan rápida de vacunas, que deja a un grupo que no está cubierto #CooperativaEnCasa

07:57 - | El doctor en microbiología del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, Sebastián Reyes, planteó que "lo principal es que en este proceso de vacunación igual hay que mantener las medidas de prevención de contagios, evitar aglomeraciones y mantener siempre el uso de mascarillas y la distancia física, ya que a pesar de contar con vacunas esto no significa que en el corto plazo se erradica el virus".

12:50 - | Director del estudio de Sinovac en Chile, Pablo González: En términos generales, el haber sido Covid positivo no es una restricción para la vacunación #CooperativaEnCasa

11:51 - | [Radio en vivo] Alcaldesa de Peñalolén y fiestas clandestinas: "Es increíble, no me explico cómo la gente no logra entender la gravedad de esto" #CooperativaEnCasa