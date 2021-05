Chile recibió 1,5 millones de dosis más de Sinovac con miras a acelerar vacunación

Chile recibió este domingo 1,5 millones de dosis más de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinovac con el objetivo de acelerar el calendario de inmunización y lograr inocular a todos los mayores de 35 años antes de las elecciones de mayo.

"Nuestra meta es seguir vacunando primera dosis pero también no dejar a nadie sin su segunda dosis. Por eso, muchas veces tenemos que guardar vacunas para asegurar la segunda dosis, que es la que realmente logra la inmunidad completa, 14 días después de la segunda dosis", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris.

📺 | EN VIVO | Ministro @DrEnriqueParis recibe nuevo cargamento de vacunas Sinovac.#YoMeVacuno ✌️ https://t.co/QeDfhSWuc5 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 3, 2021

Con más de 8 millones de personas vacunadas con una dosis y casi 7 millones con dos, Chile lleva a cabo uno de los procesos de vacunación más exitosos del mundo: según datos de la Universidad de Oxford (EE.UU.), es el segundo país con un mayor porcentaje de población completamente inoculada después de Israel.

"Vacunar es una parte de la estrategia, pero no hay que olvidar siempre el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, respetar los toque de queda, no hacer fiestas clandestinas - que todos los días estamos viendo - y la vacunación. Son cosas complementarias, no temas separados, para detener el avance del coronavirus", enfatizó Paris.

Este cargamento es parte del último convenio firmado con Sinovac, que contempla la llegada de tres millones de nuevas dosis, cuyo objetivo es lograr vacunar a todos los mayores de 35 años con al menos una dosis antes del 15 y 16 de mayo, fecha para la que se reprogramaron las elecciones constituyentes y municipales.

Según informó el Presidente Sebastián Piñera, desde este lunes 3 de mayo se podrán vacunar las personas de 44, 43, 42, 41 y 40 años, mientras que desde el 10 de mayo el llamado a inclinarse es para los de 39, 38, 37, 36 y 35 años.

Hasta la fecha, la mayor parte de las dosis administradas son de Sinovac, y en menor medida de Pfizer/BioNTech, del que llegaron 2,3 millones, y AstraZeneca, que se aplicará a mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años.

"Casi 90% de las vacunas inoculadas en Chile son Sinovac y según lo que ha mostrado la evidencia en el mundo real, las vacunas Sinovac son seguras y efectivas"



Embajador de China en Chile, Niu Qingbao pic.twitter.com/BeMPH20YzQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 3, 2021

"ABRIR VACUNACIÓN EN FORMA MASIVA PUEDE PRODUCIR ATOCHAMIENTOS"

Consultado por los rezagados, el titular del Minsal dijo que han implementado medidas para incentivar la inoculación, como los "vacunatorios móviles justamente para favorecer también el acceso a la vacunación a aquellas personas que no pueden desplazarse".

En ese contexto, Paris afirmó que no es una buena idea "abrir la vacunación en forma masiva", pues "puede producir atochamientos, que una gran cantidad de gente que vaya a vacunarse y nosotros preferimos mantener el orden en base al calendario, lo que facilita, además, el trabajo a los funcionarios de la salud", señaló.